Công ty mẹ Ahamove hút thành công 580 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất chỉ 6,7%/năm

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư SCommerce vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu SCM12601 với giá trị 580 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất cố định chỉ 6,7%/năm.

Cụ thể, lô trái phiếu SCM12601 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 5.800 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 580 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 22/05/2026.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với bảo lãnh thanh toán từ Quỹ bảo lãnh tín dụng đầu tư (CGIF) - quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN).

Dữ liệu từ HNX cho thấy, đây là đợt phát hành trái phiếu lần đầu của Scommerce kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.

CTCP Đầu tư SCommerce được thành lập năm 2014, có trụ sở tại TP.HCM và hiện do ông Lương Duy Hoài làm người đại diện pháp luật.

Dù vốn điều lệ chỉ hơn 18,8 tỷ đồng, SCommerce lại là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái logistics công nghệ tại Việt Nam. Doanh nghiệp này quản lý và vận hành các thương hiệu logistics quen thuộc như GHN Express (Giao Hàng Nhanh), GHN Logistics và Ahamove.

Từ nền tảng giao hàng chặng cuối, SCommerce đã mở rộng sang vận tải B2B, dịch vụ kho bãi và giao hàng nội thành theo yêu cầu. Doanh nghiệp cũng được biết đến là một trong những đơn vị tiên phong đưa công nghệ phân loại hàng hóa tự động vào ngành logistics Việt Nam.

Mức lãi suất cố định 6,7%/năm mà SCommerce chấp nhận trả cho nhà đầu tư đang thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Theo dữ liệu từ HNX, trong thời gian gần đây, nhiều tổ chức phát hành ghi nhận mức lãi suất cao hơn đáng kể. Chẳng hạn, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) phát hành trái phiếu với lãi suất 8,3%/năm, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) ở mức 8,4%/năm.

Ở nhóm doanh nghiệp ngoài ngân hàng, khoảng cách còn lớn hơn khi CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam huy động vốn với lãi suất 10,7%/năm, trong khi CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn chấp nhận mức lãi suất lên tới 12,5%/năm.

Như vậy, mức lãi suất của SCommerce chỉ bằng khoảng một nửa so với doanh nghiệp đang huy động vốn với chi phí cao nhất trên thị trường. Điều này phần nào phản ánh lợi thế về chất lượng tín dụng của đợt phát hành, đặc biệt khi có sự tham gia bảo lãnh thanh toán từ CGIF.

Có thể thấy, việc huy động thành công 580 tỷ đồng với chi phí vốn thấp không chỉ giúp SCommerce bổ sung nguồn lực tài chính dài hạn mà còn cho thấy sức hút của các doanh nghiệp logistics công nghệ trong mắt nhà đầu tư trái phiếu, …