Một cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại bán ròng đột biến gần 2.000 tỷ trong tuần cuối tháng 5

Trong tuần cuối tháng 25-29/6, thị trường ghi nhận sự giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán quanh vùng 1.860 - 1.890 điểm. Nửa đầu tuần thị trường nhìn chung giữ xu hướng dao động dưới ngưỡng 1,890 điểm. Song áp lực bán có phần gia tăng về cuối tuần khiến chỉ số tiếp tục chịu áp lực giảm điểm và lùi về vùng hỗ trợ 1.855 trong phiên giao dịch cuối tuần. Kết tuần, VN Index giảm 13,64 điểm (-0,73%) so với tuần trước đó và đóng cửa tại 1.863,49 điểm.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ lớn khi áp lực bán chưa có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiều phiên bán ròng giá trị hàng nghìn tỷ. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 5.118 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5.048 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 58 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 12 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, MSB là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 1.756 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Tiếp đến là HPG (-549 tỷ đồng) và VHM (-423 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn như VIC (-208 tỷ đồng), FPT (-200 tỷ đồng) và CTG (-172 tỷ đồng). Các mã BSR, SHB, TCX và TCB ghi nhận giá trị bán ròng trong khoảng từ 94-120 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dẫn đầu chiều mua ròng là VCB với giá trị 164 tỷ đồng. Theo sau là LPB (113 tỷ đồng) và MSN (111 tỷ đồng). Các mã MWG (63 tỷ đồng), NVL (44 tỷ đồng), PDR và PNJ (cùng 39 tỷ đồng) cũng được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng đáng kể. Ngoài ra, GAS, BCM và SSB ghi nhận giá trị mua ròng dao động từ 30-33 tỷ đồng.