Novaland đề nghị miễn trừ các khoản thanh toán chưa thực hiện của lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD

Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã NVL) vừa thông báo lấy ý kiến người sở hữu lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế đang lưu hành. Theo đó, Novaland đề xuất sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng trái phiếu, đồng thời xin miễn trừ liên quan đến một số đợt thanh toán đã và sẽ không thực hiện được.

Các đề xuất được thông qua cần có sự chấp thuận từ người sở hữu trái phiếu với tỷ lệ không dưới 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Trái chủ sẽ bỏ phiếu theo hình thức đồng ý hoặc không đồng ý với các đề xuất sửa đổi, không thể bị hủy ngang.

Thời hạn lấy ý kiến đến ngày 4/6 theo giờ London. Trong trường hợp chưa đạt tỷ lệ chấp thuận, Novaland có thể gia hạn quá trình lấy ý kiến thêm tối đa 5 ngày làm việc.

Novaland cũng nhấn mạnh rằng đây không phải là lời đề nghị mua, bán hoặc trao đổi bất kỳ loại chứng khoán nào. Doanh nghiệp khuyến nghị các trái chủ nên tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính, ngân hàng, luật sư, kế toán hoặc các đơn vị tư vấn độc lập trước khi đưa ra quyết định, bao gồm cả việc đánh giá các tác động về thuế và quyền lợi liên quan.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông Novaland đã thông qua phương án tái cấu trúc, bao gồm gia hạn thanh toán lãi và kéo dài kỳ hạn thêm 1 năm với lô trái phiếu quốc tế này.

Lô trái phiếu chuyển đổi này được Novaland phát hành từ ngày 16/7/2021 với tổng giá trị 300 triệu USD, kỳ hạn đến ngày 30/06/2027 và lãi suất 5,25%/năm. Nguồn vốn thu về được doanh nghiệp sử dụng để bổ sung cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác.

Đầu tháng 4 năm nay, Novaland báo cáo kết quả chuyển đổi một phần trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu. Theo đó, có 15 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi gần 3,38 triệu USD, tương đương hơn 84 tỷ đồng (áp dụng theo mức tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD), được hoán đổi thành gần 2,48 triệu cổ phiếu phổ thông. Giá chuyển đổi được xác định là 34.000 đồng/cp. Trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi trong đợt này là BNP Paribas Financial Markets.

Trước đó, vào cuối năm 2025, 4 nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện chuyển đổi tổng cộng 133 trái phiếu, tương đương 747 tỷ đồng, sang gần 20,8 triệu cổ phiếu NVL.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu NVL đang dừng ở mức 15.100 đồng/cp, giảm 25% so với đỉnh 3 năm đạt được cuối tháng 4. Tuy nhiên, mức thị giá này vẫn cao hơn 13% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng ở mức gần 34.000 tỷ đồng.