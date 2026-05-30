Thu Thiem Eco Smart City: Thương vụ định hình lại “cuộc chơi” của thị trường BĐS Thủ Thiêm

Vị trí lõi Thủ Thiêm và những động lực mới

Sức hút đầu tiên của Thu Thiem Eco Smart City đến từ vị trí. Dự án nằm tại phân khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP.HCM. Đây là khu vực ven sông Sài Gòn, gần hầm Thủ Thiêm, kết nối thuận lợi với trung tâm thành phố hiện hữu và nằm trong không gian phát triển của trung tâm tài chính quốc tế.

Trong những năm tới, Thủ Thiêm sẽ tiếp tục được bổ sung nhiều công trình hạ tầng và chức năng đô thị quan trọng. Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm đã được khởi công ngày 29/4/2026, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2030. Tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành cũng đang được đẩy nhanh thủ tục để khởi công trước ngày 2/7/2026, hướng tới kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành.

Cùng thời điểm, dự án quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM tại Thủ Thiêm đã được khởi công ngày 29/4/2026, dự kiến vận hành từ năm 2028. Khu Trung tâm chính trị – hành chính – văn hóa và Công viên hồ trung tâm đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô hơn 33 ha; riêng Trung tâm hành chính dự kiến phục vụ khoảng 6.000 cán bộ, công chức, viên chức.

Sự hình thành của metro, trung tâm hành chính, quảng trường, công viên hồ trung tâm và các tuyến kết nối liên vùng đang củng cố vai trò của Thủ Thiêm như một trung tâm tài chính – thương mại – dịch vụ mới của TP.HCM.

Quy mô tạo nên tầm vóc dự án

Thu Thiem Eco Smart City được phát triển trên quỹ đất khoảng 7,45 ha, với hơn 11 tòa tháp và tổng diện tích sàn xây dựng hơn 680.000 m². Quy mô này cho phép dự án phát triển đồng thời nhiều chức năng thay vì chỉ tập trung vào một nhóm sản phẩm riêng lẻ.

Dự án bao gồm căn hộ cao cấp, văn phòng, thương mại – dịch vụ, khách sạn hạng sang, tiện ích và không gian công cộng. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở từng hạng mục, mà ở cách các chức năng hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình vận hành.

Cư dân tạo nên nhu cầu sinh hoạt thường xuyên. Khối văn phòng mang đến dòng người làm việc ổn định mỗi ngày. Khu thương mại – dịch vụ đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực, giải trí và gặp gỡ. Khách sạn hạng sang bổ sung lượng khách lưu trú, hội nghị, sự kiện và dịch vụ cao cấp.

Khi được đặt trong cùng một tổng thể, các chức năng này giúp hình thành nhịp hoạt động kéo dài từ sáng đến tối, từ ngày thường đến cuối tuần. Đây là đặc điểm quan trọng của những tổ hợp đô thị đa chức năng tại các khu trung tâm mới.

Tiềm năng tài chính từ nhiều nguồn khai thác

Bên cạnh vị trí và quy mô, Thu Thiem Eco Smart City còn được chú ý bởi khả năng tạo ra giá trị tài chính lớn trong dài hạn.

Riêng với khu căn hộ, nếu đặt trong mặt bằng giá tại Thủ Thiêm và diện tích thương phẩm dự kiến, doanh thu có thể đạt khoảng 36.000 – 75.000 tỷ đồng trong kịch bản thận trọng. Với kịch bản tích cực hơn, khi sản phẩm được định vị ở phân khúc cao cấp hoặc hạng sang, con số này có thể lên tới 54.000 – 100.000 tỷ đồng.

Điểm khác biệt của dự án là nguồn thu không chỉ đến từ việc bán căn hộ. Các khối văn phòng, thương mại – dịch vụ và khách sạn còn có thể mang lại doanh thu vận hành khoảng 1.550 – 3.700 tỷ đồng mỗi năm.

Nếu tính trong chu kỳ khai thác 10 năm, tổng doanh thu tiềm năng của dự án có thể đạt khoảng 51.500 – 137.000 tỷ đồng, bao gồm doanh thu nhà ở và nguồn thu từ văn phòng, thương mại, khách sạn.

Những con số này cho thấy Thu Thiem Eco Smart City không chỉ là một dự án có quy mô xây dựng lớn, mà còn là một tổ hợp có khả năng tạo ra nhiều nguồn thu và giá trị khai thác lâu dài.

Yếu tố Lotte và kỳ vọng về chuẩn phát triển mới

Sự xuất hiện của Lotte là một yếu tố quan trọng khác khiến thị trường quan tâm đến Thu Thiem Eco Smart City. Với một dự án phức hợp quy mô lớn, giá trị của đối tác quốc tế không chỉ nằm ở tên tuổi, mà còn ở kinh nghiệm phát triển và vận hành nhiều loại hình dịch vụ trong cùng một tổ hợp.

Hệ sinh thái Lotte có sự hiện diện ở các lĩnh vực phù hợp với cấu trúc của dự án. Ở mảng khách sạn, Lotte Hotels & Resorts có kinh nghiệm phát triển và vận hành các khách sạn cao cấp. Trong lĩnh vực bán lẻ, Lotte Shopping cùng các thương hiệu như Lotte Department Store và Lotte Mart có thế mạnh về trung tâm mua sắm, siêu thị và dịch vụ tiêu dùng.

Lotte E&C có kinh nghiệm thi công, kỹ thuật và triển khai các công trình quy mô lớn. Trong khi đó, Lotte Asset Development tập trung vào phát triển, khai thác và vận hành tài sản.

Sự kết hợp giữa bán lẻ, khách sạn, xây dựng và quản lý tài sản tạo thêm kỳ vọng rằng Thu Thiem Eco Smart City sẽ được phát triển theo hướng đồng bộ và chú trọng giá trị vận hành lâu dài. Đây cũng là điểm khác biệt của một tổ hợp đa chức năng so với các dự án chỉ tập trung vào hoạt động bán hàng.

Tác động đối với thị trường BĐS Thủ Thiêm

Sự trở lại của Thu Thiem Eco Smart City có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một dự án riêng lẻ.

Trước hết, dự án góp phần thúc đẩy sự hình thành của một tổ hợp đô thị đa chức năng quy mô lớn tại vùng lõi Thủ Thiêm. Sự kết hợp giữa nhà ở, văn phòng, thương mại, khách sạn, dịch vụ và không gian công cộng sẽ tạo thêm một điểm đến có khả năng phục vụ lượng lớn cư dân, người làm việc và khách hàng mỗi ngày.

Thứ hai, dự án bổ sung một mảnh ghép quan trọng vào tiến trình hình thành trung tâm đô thị mới của TP.HCM. Khi metro, trung tâm hành chính, quảng trường trung tâm, công viên hồ trung tâm và các tuyến kết nối liên vùng từng bước hoàn thiện, một tổ hợp phức hợp quy mô lớn sẽ góp phần đưa các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ và đời sống đô thị về Thủ Thiêm.

Thứ ba, Thu Thiem Eco Smart City đang thu hút sự chú ý trở lại đối với giá trị bất động sản Thủ Thiêm. Trong nhiều năm, khu vực này đã được định vị là trung tâm mới của thành phố nhưng tốc độ phát triển chưa đồng đều. Sự xuất hiện của một thương vụ quy mô lớn, gắn với mô hình vận hành dài hạn và hệ sinh thái quốc tế, có thể làm rõ hơn giá trị của quỹ đất lõi và sức hút của các dự án đa chức năng tại khu vực.

Tác động đáng chú ý nhất vì vậy không chỉ nằm ở mức độ quan tâm của thị trường trong ngắn hạn. Thu Thiem Eco Smart City còn góp phần đặt ra một cách nhìn mới đối với BĐS Thủ Thiêm: giá trị của dự án không chỉ được đo bằng vị trí hay giá bán, mà còn bằng quy mô, khả năng phục vụ đô thị và giá trị khai thác dài hạn.

Trong bối cảnh Thủ Thiêm đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, Thu Thiem Eco Smart City có thể trở thành một trong những dự án góp phần định hình rõ hơn diện mạo của trung tâm đô thị mới TP.HCM.