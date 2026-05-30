Gelex Electric chốt ngày tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%

Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (Gelex Electric, MCK: GEE, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026.

Theo đó, Gelex Electric sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 10/6/2026.

Với gần 640,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Gelex Electric sẽ phải chi khoảng hơn 320,2 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này. Thời gian dự kiến thanh toán 30/6/2026.

Trong một diễn biến khác, kết thúc đợt phát hành ngày 6/5/2026, Gelex Electric đã phân phối thành công gần 274,5 triệu cổ phiếu cho 5.060 cổ đông, còn lại 712 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền 4:3, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu, cứ 4 quyền sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 6/2026.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán (sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ) của Gelex Electric.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành nêu trên, vốn điều lệ của Gelex Electric tăng từ gần 3.660 tỷ đồng lên gần 6.405 tỷ đồng.

Được biết, phương án phát hành cổ phiếu nêu trên đã được các cổ đông của Gelex Electric thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Ngoài ra, các cổ đông của Gelex Electric còn thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu thuần hợp nhất dự kiến đạt 27.242 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với kết quả đã thực hiện được trong năm 2025.

Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến giảm khoảng 38% so với kết quả thực hiện của năm ngoái, ước đạt 2.121 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2026, Gelex Electric mang về doanh thu thuần hợp nhất gần 7.097,4 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 605,8 tỷ đồng, tăng 24,3%.

Như vậy, kết thúc quý đầy năm, Gelex Electric đã hoàn thành 26,1% kế hoạch doanh thu và 28,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.



