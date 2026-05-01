Lịch chốt quyền cổ tức tuần đầu tháng 6: Hơn 30 doanh nghiệp "lăn chốt", một cái tên sắp trả cổ tức tiền mặt kỷ lục

Theo thống kê, có 35 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 1/6– 5/6. Tuần này có gần 30 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 50% và thấp nhất là 2%.

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico ( mã : TMG) vừa thông báo ngày 5/6 sắp tới sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 35% (tương đương 3.500 đồng/cổ phiếu). Ngày thanh toán là 16/6/2026.

Với 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phải chi khoảng 63 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả lần này.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông TMG đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 50%. Doanh nghiệp đã tạm ứng 15% bằng tiền mặt vào ngày 11/3, do đó đợt chi trả còn lại sẽ giúp công ty hoàn tất mức cổ tức 50% cho năm 2025. Sang năm 2026, TMG tiếp tục dự kiến duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao, với tỷ lệ 50,5%.

Ngày 8/6 tới đây, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC - sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ 3% và cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12%.﻿ Với cổ tức tiền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 300 đồng và dự kiến thanh toán ngày 24/6.

Với cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 12 cổ phiếu mới. Trong đó, với 384,87 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Dabaco Việt Nam sẽ phát hành thêm hơn 46,18 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Như vậy, nếu phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức thành công, vốn điều lệ của Dabaco Việt Nam dự kiến tăng từ 3.848,7 tỷ đồng, lên 4.310,5 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Mã: DVP ) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt là 5/6, tỷ lệ thực hiện 50% mệnh giá, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 5.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 29/6. Với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cảng Đình Vũ dự kiến chi khoảng 200 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này.

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã HTI) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với giao dịch không hưởng quyền là 03/06/2026.

Với gần 25 triệu cp đang lưu hành và tỷ lệ thực hiện 20% (tương đương 1 cp nhận 2.000 đồng), ước tính HTI cần chi gần 50 tỷ đồng cho đợt chi trả này. Số tiền dự kiến sẽ đến tay các cổ đông vào 16/06/2026. Trong đó, công ty mẹ IDICO (HOSE:IDC) sẽ nhận về khoảng 28,8 tỷ đồng.

Đây là mức cổ tức đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cũng là mức cao nhất lịch sử chi trả của HTI . Trước đó, mức chi cao nhất là 18%, dành cho năm 2024.