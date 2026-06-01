Cơ hội cuối cùng tham gia IPO LPBS: Câu chuyện tăng trưởng nổi bật ngành chứng khoán 2026

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới với kỳ vọng nâng hạng, thanh khoản cải thiện mạnh và dòng vốn dài hạn quay trở lại, kế hoạch IPO của LPBS đang trở thành một trong những thương vụ được giới đầu tư quan tâm trên thị trường tài chính nửa đầu năm 2026.

Giới chuyên môn nhận định đợt IPO của LPBS là một trong những sự kiện nổi bật, không chỉ bởi quy mô IPO, mà nằm ở tốc độ tăng trưởng hiếm thấy của doanh nghiệp trong vòng hai năm trở lại đây.

Trong giai đoạn 2023 – 2025, quy mô bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh của LPBS được ghi nhận với mức tăng trưởng dẫn đầu ngành với các con số ấn tượng. Quy mô vốn chủ sở hữu tăng từ 272 tỷ đồng lên hơn 13.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025, chính thức lọt vào Top 10 Công ty Chứng khoán có quy mô vốn chủ sở hữu lớn nhất ngành. Cùng với đó là kết quả kinh doanh năm 2025 đạt doanh thu 1.687 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 522 tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2023 – 2025 đạt trên 500%.

Trong buổi Công bố thông tin về kế hoạch IPO, Ban lãnh đạo LPBS đã chia sẻ về kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026 – 2028 đầy tham vọng, cụ thể như doanh thu dự kiến năm 2028 phấn đấu đạt trên 10.000 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần doanh thu năm 2025.

Đi cùng với kế hoạch kinh doanh trên là những mục tiêu gắn liền với chiến lược của LPBS như: Giữ vững tốc độ tăng trưởng số 1 thị trường, lọt vào Top 5 vốn hóa với hiệu suất ROE đứng Top 3 toàn ngành. Để đạt được kế hoạch này, LPBS đã xác định sẵn các trụ cột trong chiến lược phát triển như hướng tới phục vụ khách hàng đại chúng thông qua một nền tảng duy nhất (one wealth platform), đa kênh phân phối bằng dải sản phẩm đa dạng có sẵn hoặc kết hợp với các đối tác chiến lược như SCEX và xây dựng được vị thế ngân hàng đầu tư uy tín hàng đầu Việt Nam.

Cơ hội cuối cùng trước giờ niêm yết

Nhìn từ góc độ tăng trưởng, LPBS đang sở hữu khá nhiều yếu tố mà thị trường thường tìm kiếm ở một doanh nghiệp chuẩn bị bước vào giai đoạn bứt tốc: nền tảng vốn lớn, tăng trưởng mạnh, chiến lược rõ ràng, đội ngũ giàu kinh nghiệm và dư địa mở rộng còn rất lớn.

Trong bối cảnh đó, đợt IPO lần này được nhiều nhà đầu tư đánh giá như "cơ hội vào sớm" trước khi doanh nghiệp chính thức niêm yết và bước vào giai đoạn tái định giá mới trên thị trường.

Và với việc thời gian đăng ký tham gia IPO đang dần khép lại, đây có thể cũng là cơ hội cuối cùng để nhà đầu tư tham gia vào hành trình tăng trưởng của LPBS ngay từ những bước đầu tiên.

Hai chương trình Hunter của LPBS đang triển khai thu hút sự quan tâm của Nhà đầu tư

Hunter Zero – "Thợ săn đặc quyền 0 phí 0 lãi"

Dành cho khách hàng sở hữu từ 800 cổ phiếu LPS* trở lên. Nhà đầu tư được miễn phí giao dịch trọn đời đối với cổ phiếu, ETF và chứng quyền (không bao gồm phí trả Sở), đồng thời hưởng ưu đãi lãi suất margin theo bậc dư nợ, trong đó dư nợ dưới 20 triệu đồng áp dụng mức lãi suất 0%/năm.

Hunter Margin – "Thợ săn đặc quyền 48 triệu"

Áp dụng cho khách hàng sở hữu từ 1.600 cổ phiếu LPS trở lên. Chương trình hỗ trợ chi phí lãi vay margin với tổng hạn mức ưu đãi tối đa 48 triệu đồng trong thời gian 2 năm, áp dụng trên dư nợ tới 300 triệu đồng.

LPS* : Mã cổ phiếu dự kiến