Baf Việt Nam thâu tóm thêm doanh nghiệp chăn nuôi tại Quảng Trị

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Baf Việt Nam (MCK: BAF, sàn HoSE) vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gia Hân.

Theo nội dung được công bố, Sản xuất và Thương mại Gia Hân có vốn điều lệ 110 tỷ đồng; trụ sở chính đặt tại thôn Nam Sơn, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Baf Việt Nam sẽ nắm giữ toàn bộ phần vốn góp trị giá 110 tỷ đồng, tương đương 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Để triển khai thương vụ, HĐQT Baf Việt Nam giao bà Bùi Hương Giang- Tổng Giám đốc quyết định toàn bộ vấn đề và chủ động thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chủ trương nhận chuyển nhượng nêu trên theo quy định pháp luật và trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối đa của công ty.

Được biết, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gia Hân được thành lập từ ngày 19/7/2007, ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn.

Trước đó, Baf Việt Nam cũng đã thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Hùng Phát Farm Một- doanh nghiệp có vốn điều lệ 216 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại thôn Bi Giông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai (nay là thôn Bi Giông, xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai).

Cụ thể, Baf Việt Nam sẽ nhận chuyển nhượng phần vốn góp trị giá 54 tỷ đồng, tương ứng 25% vốn điều lệ của Hùng Phát Farm Một. Đồng thời, giao cho ông Trương Anh Tuấn- Phó Tổng Giám đốc là người đại diện ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp này.

Trong một diễn biến khác, mới đây Sở Giao dịch TP.HCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở Baf Việt Nam về việc chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT.

Cụ thể, ngày 27/5/2026, HoSE nhận được công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 20.05.2026/NQ-HĐQT ngày 20/5/2026 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Baf Việt Nam.

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, khoản 1 Điều 15 và điểm d khoản 1 Điều 11, Baf Việt Nam đã chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT nêu trên.

Do đó, HoSE nhắc nhở và đề nghị công ty nghiêm túc tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.