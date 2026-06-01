EPS hơn 50.000 đồng/cp, doanh nghiệp này sắp trả cổ tức tiền mặt "khủng" 125%

CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (mã HLB) vừa thông báo ngày 18/6 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 125%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 12.500 đồng. Với hơn 3,09 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 39 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Ngày chi trả dự kiến là 26/6.

HLB không phải cái tên xa lạ trong nhóm doanh nghiệp chi cổ tức tiền mặt "khủng" trên thị trường chứng khoán. Kể từ năm 2014 đến nay, chỉ duy nhất năm 2019 doanh nghiệp không chia cổ tức bằng tiền. Nhiều năm liên tiếp, HLB duy trì tỷ lệ cổ tức ở mức ba chữ số, trong đó cao nhất là 200% vào năm 2018, 150% vào năm 2022. Năm 2023, doanh nghiệp chia cổ tức 90% và đến tháng 7/2025 tiếp tục thanh toán cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 110%.

Nền tảng cho chính sách cổ tức cao đến từ kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực. Năm 2025, HLB ghi nhận doanh thu 1.835 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 194 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 14% so với năm trước. Đây đều là những con số cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, EPS năm 2025 đạt 50.319 đồng/cổ phiếu, lập kỷ lục mới và đưa HLB vào nhóm doanh nghiệp có mức EPS cao nhất trên thị trường chứng khoán.

Tiền thân của HLB là Nhà máy Liên hợp Thực phẩm Hồng Gai, được thành lập từ năm 1967. Đến tháng 2/2003, doanh nghiệp chính thức chuyển đổi thành CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long. Các sản phẩm chủ lực hiện nay gồm bia Hạ Long Classic, Hạ Long Sapphire, Hạ Long Golden, Rồng Việt...

Từ chỗ chỉ tập trung tại thị trường Quảng Ninh, thương hiệu bia Hạ Long hiện đã mở rộng hiện diện ra 13 tỉnh, thành phía Bắc. Những năm gần đây, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm cao cấp nhằm đa dạng hóa danh mục và mở rộng tệp khách hàng.

Trên sàn chứng khoán, HLB là một trong những cổ phiếu có thị giá cao nhất thị trường, hiện giao dịch quanh mức 450.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa hơn 1.300 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, thị giá cổ phiếu đã tăng thêm khoảng 100.000 đồng.

Tuy nhiên, trái ngược với mức giá cao, thanh khoản của HLB khá thấp, nhiều phiên thậm chí không phát sinh giao dịch. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cơ cấu cổ đông cô đặc và nhiều cổ đông có xu hướng nắm giữ dài hạn để hưởng cổ tức tiền mặt thay vì giao dịch ngắn hạn nhằm tìm kiếm chênh lệch giá.