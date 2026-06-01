Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EPS hơn 50.000 đồng/cp, doanh nghiệp này sắp trả cổ tức tiền mặt "khủng" 125%

| | Thị trường chứng khoán

EPS hơn 50.000 đồng/cp, doanh nghiệp này sắp trả cổ tức tiền mặt "khủng" 125%

HLB không phải cái tên xa lạ trong nhóm doanh nghiệp chi cổ tức tiền mặt "khủng" trên thị trường chứng khoán.

CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (mã HLB) vừa thông báo ngày 18/6 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 125%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 12.500 đồng. Với hơn 3,09 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 39 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Ngày chi trả dự kiến là 26/6.

HLB không phải cái tên xa lạ trong nhóm doanh nghiệp chi cổ tức tiền mặt "khủng" trên thị trường chứng khoán. Kể từ năm 2014 đến nay, chỉ duy nhất năm 2019 doanh nghiệp không chia cổ tức bằng tiền. Nhiều năm liên tiếp, HLB duy trì tỷ lệ cổ tức ở mức ba chữ số, trong đó cao nhất là 200% vào năm 2018, 150% vào năm 2022. Năm 2023, doanh nghiệp chia cổ tức 90% và đến tháng 7/2025 tiếp tục thanh toán cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 110%.

Nền tảng cho chính sách cổ tức cao đến từ kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực. Năm 2025, HLB ghi nhận doanh thu 1.835 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 194 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 14% so với năm trước. Đây đều là những con số cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, EPS năm 2025 đạt 50.319 đồng/cổ phiếu, lập kỷ lục mới và đưa HLB vào nhóm doanh nghiệp có mức EPS cao nhất trên thị trường chứng khoán.

Tiền thân của HLB là Nhà máy Liên hợp Thực phẩm Hồng Gai, được thành lập từ năm 1967. Đến tháng 2/2003, doanh nghiệp chính thức chuyển đổi thành CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long. Các sản phẩm chủ lực hiện nay gồm bia Hạ Long Classic, Hạ Long Sapphire, Hạ Long Golden, Rồng Việt...

Từ chỗ chỉ tập trung tại thị trường Quảng Ninh, thương hiệu bia Hạ Long hiện đã mở rộng hiện diện ra 13 tỉnh, thành phía Bắc. Những năm gần đây, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm cao cấp nhằm đa dạng hóa danh mục và mở rộng tệp khách hàng.

EPS hơn 50.000 đồng/cp, doanh nghiệp này sắp trả cổ tức tiền mặt "khủng" 125%- Ảnh 1.

Trên sàn chứng khoán, HLB là một trong những cổ phiếu có thị giá cao nhất thị trường, hiện giao dịch quanh mức 450.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa hơn 1.300 tỷ đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, thị giá cổ phiếu đã tăng thêm khoảng 100.000 đồng.

Tuy nhiên, trái ngược với mức giá cao, thanh khoản của HLB khá thấp, nhiều phiên thậm chí không phát sinh giao dịch. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cơ cấu cổ đông cô đặc và nhiều cổ đông có xu hướng nắm giữ dài hạn để hưởng cổ tức tiền mặt thay vì giao dịch ngắn hạn nhằm tìm kiếm chênh lệch giá.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cổ tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giải mã thế lực đứng sau hàng chục nghìn tấn bạc, đủ sức làm rung chuyển thị trường hơn 4 nghìn tỷ USD

Giải mã thế lực đứng sau hàng chục nghìn tấn bạc, đủ sức làm rung chuyển thị trường hơn 4 nghìn tỷ USD Nổi bật

Một doanh nghiệp trên HOSE trả ngay 50% cổ tức tiền mặt trong tháng 6, vẫn còn một đợt chia tiền 30%

Một doanh nghiệp trên HOSE trả ngay 50% cổ tức tiền mặt trong tháng 6, vẫn còn một đợt chia tiền 30% Nổi bật

Vinhomes cơ cấu danh mục công ty con

Vinhomes cơ cấu danh mục công ty con

11:12 , 01/06/2026
Truy tố Lê Minh Hiếu, sinh năm 2000

Truy tố Lê Minh Hiếu, sinh năm 2000

10:55 , 01/06/2026
Nhóm ngành nào thường bội thu trong các mùa World Cup?

Nhóm ngành nào thường bội thu trong các mùa World Cup?

10:32 , 01/06/2026
Baf Việt Nam thâu tóm thêm doanh nghiệp chăn nuôi tại Quảng Trị

Baf Việt Nam thâu tóm thêm doanh nghiệp chăn nuôi tại Quảng Trị

10:31 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên