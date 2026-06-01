Vinhomes cơ cấu danh mục công ty con

Công ty cổ phần Vinhomes (mã: VHM) vừa công bố thông tin về việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần tại một số công ty khác.



Trong đó, VHM đã chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Phát Lộc (Công ty Phát Lộc). Qua đó, Công ty Phát Lộc không còn là công ty con của Vinhomes.

Ở chiều ngược lại, Vinhomes đã nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam, qua đó, công ty này trở thành công ty con của VHM.

Trong diễn biến khác, ngày 22/5, HĐQT Vinhomes phê duyệt nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm bằng tài sản với tổng mệnh giá chào bán tối đa là 4.000 tỷ đồng.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá dự kiến là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Tài sản bảo đảm gồm tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba. Được biết, mục đích Vinhomes phát hành trái phiếu nêu trên nhằm cơ cấu lại nợ của công ty.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 65.114 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Động lực chính đến từ doanh thu chuyển nhượng bất động sản, đạt 54.782 tỷ đồng, tăng gấp khoảng 7,6 lần.

Nhờ tiết giảm các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 25.625 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, VHM đặt mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm, Vinhomes đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của Vinhomes đạt 869.975 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho bất động sản đang xây dựng hơn 117.678 tỷ đồng, tăng thêm hơn 10.700 tỷ đồng so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền khoảng 35.838 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả ở mức 597.132 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm. Trong đó có hơn 115.257 tỷ đồng là tiền khách hàng trả trước để mua bất động sản và các hợp đồng xây dựng.



