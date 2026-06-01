ĐHĐCĐ Searefico (SRF): Lượng Backlog đạt kỷ lục 3.000 tỷ đồng, hoàn tất thương vụ M&A Arico thu về hơn 500 tỷ đồng

Ngày 29 tháng 05 năm 2026, Công ty Cổ phần Searefico (Mã chứng khoán: SRF) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ tham dự đạt 90,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình quan trọng, công bố lượng hợp đồng chưa thực hiện (Backlog) kỷ lục và cập nhật kết quả tích cực từ thương vụ thoái vốn chiến lược.

Kế hoạch kinh doanh 2026: Đặt mục tiêu thận trọng dù Backlog đạt gần 3.000 tỷ đồng

Năm 2026 được Searefico xác định là năm bản lề mở ra dư địa tăng trưởng lớn. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 với mục tiêu Doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 39 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 24 tỷ đồng và EBITDA đạt 100 tỷ đồng. Riêng Công ty mẹ đặt mục tiêu doanh thu 860 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2,2 tỷ đồng, đóng vai trò hạt nhân điều phối và hỗ trợ vốn cho các công ty thành viên.

Chia sẻ tại Đại hội, Ông Nguyễn Khoa Đăng – Tổng Giám đốc SRF nhấn mạnh: Kế hoạch 1.600 tỷ đồng được xây dựng trên cơ sở thận trọng trước những biến động về giá nguyên vật liệu và pháp lý. Trên thực tế, tổng giá trị hợp đồng chuyển tiếp (Backlog) của toàn Tập đoàn hiện đã lên tới gần 3.000 tỷ đồng – vượt gần 200% so với kế hoạch doanh thu.

Đặc biệt, kế hoạch lợi nhuận 39 tỷ đồng của năm 2026 hoàn toàn chưa tính đến khoản lợi nhuận đột biến từ đợt thoái vốn giai đoạn 2 tại Arico. Với những cơ sở này, Ban điều hành tự tin sẽ hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã cam kết với cổ đông.

Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình với tỷ lệ tán thành rất cao (hầu hết đạt trên 95%). Các nội dung đáng chú ý bao gồm:

+ Cổ tức 2025 và 2026: Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% cho năm 2025. Đối với năm 2026, công ty dự kiến tiếp tục duy trì mức cổ tức 5%.﻿

+ Nhân sự cấp cao: Đại hội đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Khoa Đăng (Tổng Giám đốc SRF) vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 với tỷ lệ tán thành 100%.﻿

+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.﻿

Điểm sáng tài chính: Thu về hơn 500 tỷ đồng từ thương vụ M&A Arico

Tại phiên thảo luận, Ban lãnh đạo Searefico đã thẳng thắn, minh bạch, giải đáp hàng loạt vấn đề được cổ đông quan tâm, xoay quanh thương vụ M&A chiến lược, kế hoạch kinh doanh và chính sách cổ tức.

Cụ thể, phiên thảo luận, sự quan tâm của cổ đông đổ dồn vào tiến độ thương vụ M&A tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh Á Châu (Arico) với đối tác chiến lược Hoshizaki (Nhật Bản). Ban lãnh đạo SRF đã chính thức công bố hoàn tất toàn bộ thương vụ qua 2 giai đoạn, thu về hơn 500 tỷ đồng.

Tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng (cùng khoản hỗ trợ di dời nhà máy Greenpan khoảng 30 tỷ đồng từ đối tác) sẽ được sử dụng để tái cấu trúc tài chính và đầu tư vào các dự án mang lại dòng tiền dài hạn như: nhà xưởng công nghệ cao, kho vận thông minh, trung tâm logistics và hạ tầng công nghiệp (điển hình như dự án SIB).

Về tính khả thi của kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban lãnh đạo công ty cho biết, mục tiêu doanh thu 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 39 tỷ đồng được xây dựng cực kỳ thận trọng. Ban điều hành tự tin sẽ hoàn thành tối thiểu mức này dựa trên hai cơ sở:

Thứ nhất: Kế hoạch này được lập vào ngày 08/05/2026 (trước khi giai đoạn 2 của thương vụ Arico hoàn tất). Do đó, kế hoạch lợi nhuận 39 tỷ đồng hoàn toàn chưa bao gồm khoản lợi nhuận đột biến từ việc thu về 290 tỷ đồng của thương vụ thoái vốn đợt 2.

Thứ hai: Kế hoạch doanh thu 1.600 tỷ đồng được đánh giá là cực kỳ thận trọng trong bối cảnh giá nguyên vật liệu, nhân công và pháp lý biến động. Trên thực tế, giá trị hợp đồng chưa thực hiện (Backlog) hiện tại của toàn tập đoàn đã lên tới gần 3.000 tỷ đồng (vượt gần 200% so với kế hoạch). Lãnh đạo công ty tự tin sẽ hoàn thành tối thiểu kế hoạch đã đề ra.

Trước ý kiến của cổ đông về việc nên tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2026 (do lợi nhuận mục tiêu tăng gấp đôi so với 2025), (ví dụ lên 8-10%) để tạo sức hấp dẫn khi thị giá cổ phiếu hiện đang rất thấp (dưới mệnh giá).

Ban lãnh đạo chia sẻ, công ty đang trong giai đoạn cần giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư . Theo kế hoạch 3 năm tới, Searefico sẽ triển khai 3 dự án rất lớn với tổng nhu cầu huy động vốn dự kiến khoảng 550 tỷ đồng . Việc giữ lại lợi nhuận nhằm đảm bảo nguồn lực cho chiến lược phát triển bền vững trong tương lai.

Với thị giá cổ phiếu SRF giao dịch ở vùng thấp, Ban lãnh đạo cho biết nguyên nhân đến từ hệ lụy của 3 năm liền dính ý kiến kiểm toán ngoại trừ, cộng hưởng với sự nhạy cảm của thị trường chứng khoán trước các thông tin vĩ mô. Giá trị sổ sách (Book Value) hiện tại của SRF không thấp hơn mức 14.000 đồng/cổ phiếu. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường đang định giá SRF thấp hơn tới 60% so với giá trị thực.

Ban lãnh đạo kỳ vọng, với việc xử lý xong ý kiến kiểm toán, cùng nguồn thu lớn từ M&A và các mảng kinh doanh mới bắt đầu sinh lời, thị giá cổ phiếu sẽ sớm phản ánh đúng giá trị doanh nghiệp, hướng tới vùng giá 14.000 - 16.000 đồng/cổ phiếu trong 1 - 2 năm tới.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Searefico khép lại với sự đồng thuận cao. Việc tái cấu trúc thành công và chuyển mình mạnh mẽ từ các thương vụ chiến lược hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo tài chính vững chắc và hiệu quả cho SRF trong giai đoạn sắp tới.