Tự doanh CTCK bán ròng gần 400 tỷ đồng phiên đầu tháng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?
Tự doanh CTCK bán ròng 360 tỷ đồng trên HOSE.
Thị trường bắt đầu tháng 6/2026 với tâm lý kém tích cực hơn. Chỉ số đầu phiên tăng điểm nhẹ lên quanh 1.870 điểm với thanh khoản suy giảm mạnh, lực cầu suy yếu, áp lực cung gia tăng. Kết phiên VN-Index giảm 18,95 điểm (-1,02%) về mức 1.844,54 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 634 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.
Tự doanh CTCK bán ròng 360 tỷ đồng trên HOSE.
Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại SHB với giá trị -29 tỷ đồng, tiếp theo là VIX (-13 tỷ), BID và MSN cùng ghi nhận mức -11 tỷ đồng, REE (-10 tỷ) và VHM, STB, VCB cùng ở mức -9 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán ròng như TCB và VCG cùng đạt -8 tỷ đồng.
Chiều ngược lại, cổ phiếu FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 34 tỷ đồng. Theo sau là DCM và MWG cùng đạt 16 tỷ đồng, E1VFVN30 (8 tỷ), MBB và HPG cùng ghi nhận mức 7 tỷ đồng, FUEMAVND (6 tỷ), VRE, GAS và ACB cùng đạt 4 tỷ đồng.
Nhịp sống thị trường