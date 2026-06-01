Tỷ phú Phạm Nhật Vượng “đánh lớn” tại Philippines, Green GSM được cấp hạn mức gần 900 tỷ đồng

Ngày 01/06/2026, Green GSM Philippines và ngân hàng Philippines National Bank (PNB) chính thức công bố thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng số nhằm hỗ trợ hoạt động vận hành và mở rộng hệ sinh thái gọi xe thuần điện của Green GSM tại Philippines.

Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển hạ tầng phục vụ mô hình di chuyển điện hóa của Green GSM, trong bối cảnh doanh nghiệp đang mở rộng hiện diện tại các đô thị lớn và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái vận hành bền vững tại thị trường Philippines.

Trong khuôn khổ hợp tác, ngân hàng PNB cung cấp hạn mức tín dụng trị giá 2 tỷ PHP (khoảng 852 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ Green GSM tăng cường năng lực vận hành và mở rộng đội xe tại Philippines. Khoản tài trợ này góp phần củng cố nền tảng tài chính cho mô hình vận hành thuần điện mà Green GSM đang phát triển tại Philippines.

Song song với khoản hỗ trợ tín dụng, hai bên cũng triển khai hệ thống quản lý tài khoản và chi trả số dành cho mạng lưới tài xế Green GSM. Thông qua nền tảng ngân hàng doanh nghiệp của PNB cùng quy trình mở tài khoản được số hóa, thời gian xử lý hồ sơ và kích hoạt tài khoản được rút ngắn đáng kể, hỗ trợ Green GSM nâng cao khả năng quản trị vận hành khi mở rộng quy mô hệ thống tài xế.

Trong bối cảnh nhu cầu đối với các giải pháp di chuyển xanh tiếp tục gia tăng tại các đô thị lớn, các hệ thống tài chính, thanh toán số, quản trị tài xế và tiêu chuẩn vận hành ngày càng trở thành một phần quan trọng trong việc hình thành mô hình giao thông đô thị có khả năng mở rộng và duy trì tính ổn định dài hạn.

Tại Philippines, Green GSM đang phát triển hệ sinh thái di chuyển theo hướng tích hợp giữa nền tảng công nghệ, đội xe thuần điện và hệ thống vận hành được tiêu chuẩn hóa. Sau thỏa thuận chiến lược với Xentro Group vào năm 2025 và việc triển khai đội xe Green Xentro tại Rizal đầu năm nay, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hiện diện thông qua các cấu trúc hợp tác dài hạn với đối tác địa phương và các tổ chức tài chính trong nước.

Ông Edwin R. Bautista, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng PNB, cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao định hướng phát triển dài hạn mà Green GSM đang theo đuổi tại Philippines, không chỉ ở khía cạnh giao thông phát thải thấp mà còn ở cách doanh nghiệp xây dựng một mô hình vận hành có khả năng mở rộng và nền tảng quản trị rõ ràng. Quá trình chuyển dịch sang giao thông bền vững sẽ cần những hệ sinh thái có khả năng duy trì tăng trưởng ổn định trong dài hạn, cùng các nền tảng vận hành và tài chính phù hợp để hỗ trợ quá trình mở rộng đó.”

Bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Điều hành Green GSM Philippines, chia sẻ: “Đối với Green GSM, việc phát triển mô hình di chuyển thuần điện không chỉ nằm ở việc mở rộng đội xe, mà còn ở khả năng xây dựng một hệ thống vận hành ổn định, được tiêu chuẩn hóa và có thể phát triển bền vững trong dài hạn. Hợp tác với ngân hàng PNB giúp chúng tôi tiếp tục hoàn thiện các nền tảng tài chính và vận hành cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ quá trình mở rộng hoạt động của Green GSM tại Philippines.”

Green GSM phát triển mô hình di chuyển thuần điện dựa trên sự kết hợp giữa công nghệ, hệ thống vận hành tiêu chuẩn hóa và đội ngũ tài xế được đào tạo bài bản. Nền tảng được vận hành với các hệ thống giám sát và hỗ trợ theo thời gian thực nhằm duy trì chất lượng dịch vụ ổn định, đồng thời nâng cao trải nghiệm di chuyển tại các đô thị lớn.

Thỏa thuận với PNB tiếp tục củng cố định hướng phát triển dài hạn của Green GSM tại Philippines, trong đó doanh nghiệp tập trung hoàn thiện các nền tảng vận hành, tiêu chuẩn dịch vụ và hệ thống hỗ trợ tài xế nhằm duy trì chất lượng dịch vụ ổn định khi mở rộng quy mô hoạt động.