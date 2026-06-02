Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO Group chốt ngày phát hành hơn 28 triệu cổ phiếu trả cổ tức

| | Thị trường chứng khoán

Ngày 10/6 tới, CEO Group sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã: CEO, sàn HNX) vừa thông báo ngày 10/6 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6.

CEO Group sẽ phát hành 28,37 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 283,7 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của CEO Group.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của CEO Group sẽ tăng từ hơn 5.674 tỷ đồng lên gần 5.958 tỷ đồng.

Được biết, phương án chia cổ tức nêu trên đã được các cổ đông của CEO Group thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 24/4/2026.

CEO Group chốt ngày phát hành hơn 28 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1.

Dự án Wyndham Garden Sonasea Van Don của CEO Group

Đại hội cũng đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với tổng thu nhập hợp nhất dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 300 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, CEO Group ghi nhận doanh thu thuần 432 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 94 tỷ đồng, tăng 68%.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 31,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của CEO Group tăng hơn 150 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 8.880,3 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 1.474,3 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn hơn 1.431 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 2.342,9 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính gần 675,8 tỷ đồng.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ phiếu ngân hàng đang rẻ, vì sao tiền vẫn chưa vào?

Cổ phiếu ngân hàng đang rẻ, vì sao tiền vẫn chưa vào? Nổi bật

Giải mã thế lực đứng sau hàng chục nghìn tấn bạc, đủ sức làm rung chuyển thị trường hơn 4 nghìn tỷ USD

Giải mã thế lực đứng sau hàng chục nghìn tấn bạc, đủ sức làm rung chuyển thị trường hơn 4 nghìn tỷ USD Nổi bật

Người thân thành viên HĐQT Kinh Bắc mua vào 8 triệu cổ phiếu KBC

Người thân thành viên HĐQT Kinh Bắc mua vào 8 triệu cổ phiếu KBC

09:57 , 02/06/2026
Tiền vào chứng khoán mất hút, giá trị khớp lệnh trên HOSE xuống thấp nhất hơn 1 năm: Chuyện gì đang xảy ra?

Tiền vào chứng khoán mất hút, giá trị khớp lệnh trên HOSE xuống thấp nhất hơn 1 năm: Chuyện gì đang xảy ra?

00:03 , 02/06/2026
Trần cứng 5 phiên liên tiếp, doanh nghiệp tuyên bố cổ phiếu đang được "tái định vị giá trị thực"

Trần cứng 5 phiên liên tiếp, doanh nghiệp tuyên bố cổ phiếu đang được "tái định vị giá trị thực"

00:01 , 02/06/2026
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng “đánh lớn” tại Philippines, Green GSM được cấp hạn mức gần 900 tỷ đồng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng “đánh lớn” tại Philippines, Green GSM được cấp hạn mức gần 900 tỷ đồng

23:13 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên