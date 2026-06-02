CEO Group chốt ngày phát hành hơn 28 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã: CEO, sàn HNX) vừa thông báo ngày 10/6 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6.

CEO Group sẽ phát hành 28,37 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 283,7 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của CEO Group.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của CEO Group sẽ tăng từ hơn 5.674 tỷ đồng lên gần 5.958 tỷ đồng.

Được biết, phương án chia cổ tức nêu trên đã được các cổ đông của CEO Group thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 24/4/2026.

Dự án Wyndham Garden Sonasea Van Don của CEO Group

Đại hội cũng đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với tổng thu nhập hợp nhất dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 300 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, CEO Group ghi nhận doanh thu thuần 432 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 94 tỷ đồng, tăng 68%.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 31,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của CEO Group tăng hơn 150 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 8.880,3 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 1.474,3 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn hơn 1.431 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 2.342,9 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính gần 675,8 tỷ đồng.