Người thân thành viên HĐQT Kinh Bắc mua vào 8 triệu cổ phiếu KBC

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Kinh Bắc, mã: KBC) công bố báo cáo kết quả giao dịch của người liên quan đến người nội bộ là bà Nguyễn Thị Kim Thanh.



Cụ thể, bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã mua 8 triệu cổ phiếu KBC như đăng ký trong thời gian từ 11/5 tới 01/6/2026. Sau giao dịch, bà Kim Thanh sẽ nâng sở hữu từ 390.226 cổ phiếu (tỷ lệ 0,051%) lên mức 8,39 triệu cổ phiếu KBC (tỷ lệ 0,891%).

Hai con bà Kim Thanh hiện giữ vị trí quan trọng tại KBC. Cụ thể, con gái lớn là Đặng Nguyễn Quỳnh Anh hiện là Thành viên HĐQT Kinh Bắc và nắm giữ 13,33 triệu cổ phiếu KBC, tương ứng hơn 1,4% vốn. Con trai là Đặng Nguyễn Nam Anh hiện là Phó Tổng Giám đốc nhưng không sở hữu cổ phiếu KBC nào.

Về hoạt động kinh doanh, Kinh Bắc khép lại quý đầu năm 2026 với doanh thu thuần gần 1.336 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ; trong khi lợi nhuận ròng chỉ hơn 234 tỷ đồng, giảm 72%.

Nguyên nhân của sự sụt giảm trên chủ yếu do doanh thu từ mảng khu công nghiệp chỉ mang về gần 732 tỷ đồng, giảm tới 71% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, KBC cũng chịu áp lực chi phí khi tổng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 47%, lên hơn 424 tỷ đồng.

Năm 2026, Kinh Bắc đặt mục tiêu đầy tham vọng với doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 50% và 36% so với 2025. Kết thúc 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 14% doanh thu và 9% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Kinh Bắc tăng 3,2% so với đầu năm, lên mức gần 71.803,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 6.930,7 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 12.737,6 tỷ đồng.

Chiếm 41,1% tổng tài sản của Kinh Bắc là hàng tồn kho với gần 29.521,1 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại Dự án Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát đã ghi nhận hơn gần 17.306,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 4.281 tỷ đồng, chủ yếu ghi nhận tại Trung tâm thương mại và văn phòng Láng Hạ với gần 3.530 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 44.843,1 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm. Trong đó, Kinh Bắc vay dài hạn ngân hàng hơn 27.108,1 tỷ đồng.