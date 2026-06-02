SAM Holdings bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại ngân hàng

Công ty Cổ phần SAM Holdings (MCK: SAM, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Dây và Cáp SACOM vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)- Chi nhánh Sài gòn - TTKD KHDN Sailing.

Theo đó, SAM Holdings cung cấp văn bản bảo lãnh vay vốn không hủy ngang, vô điều kiện đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của Dây và Cáp SACOM đối với VIB- Chi nhánh Sài Gòn - TTKD KHDN Sailing thuộc hạn mức tín dụng 300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, SAM Holdings giao dông Trần Quang Khang- Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp của công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty Cổ phần Dây và Cáp SACOM đang là công ty con của SAM Holdings với tỷ lệ vốn góp lên đến 99,92% (tính đến ngày 31/3/2026).

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, ngày 5/6/2026 tới đây, Dây và Cáp SACOM sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 22,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 6 cổ phiếu mới. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 228 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của công ty, bảo đảm đáp ứng điều kiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định pháp luật.

Nếu đợt phát hành cổ phiếu nêu trên thành công, vốn điều lệ của SAM Holdings sẽ tăng từ hơn 3.799,6 tỷ đồng lên gần 4.027,6 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, SAM Holdings ghi nhận doanh thu thuần gần 1.775,4 tỷ đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, SAM Holdings báo lãi ròng quý đạt gần 15,3 tỷ đồng, gấp 2,7 lần mức lãi ròng của cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của SAM Holdings tăng 3,3% so với đầu năm, lên mức hơn 7.410 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 2.213,7 tỷ đồng, chiếm 29,9% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn gần 1.057,9 tỷ đồng, chiếm 14,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 2.654,2 tỷ đồng, tăng 10,3% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính hơn 1.949,6 tỷ đồng, chiếm 73,5% tổng nợ.