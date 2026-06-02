Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam Long sắp chi hơn 240 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025

| | Thị trường chứng khoán

Ngày 30/6 tới, Nam Long sẽ chi 242,5 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025, tương đương 5%.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã: NLG, sàn HoSE) thông báo ngày 15/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%.

Với hơn 485 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính NLG sẽ chi 242,5 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán là 30/6/2026.

Nam Long sắp chi hơn 240 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 - Ảnh 1.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần 1.271 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 381 tỷ đồng, giảm 7,7% so với kỳ trước.

Điểm sáng trong kỳ là doanh thu tài chính tăng 20 tỷ đồng lên mức 68 tỷ đồng. Cùng với đó, NLG tiết giảm 38% chi phí quản lý doanh nghiệp xuống mức 86 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản thuế phí, lợi nhuận sau thuế kỳ này của Nam Long đi ngang ở mức gần 110 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 37% về mức 68 tỷ đồng.

Năm 2026, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần tăng 35% so với năm trước lên 7.630 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 3% lên 720 tỷ đồng. Với kết quả trên, NLG mới hoàn thành 16,6% chỉ tiêu doanh thu và 9,4% kế hoạch lợi nhuận.

Sau ĐHĐCĐ thường niên 2026 vừa qua, Nam Long đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới. Cụ thể HĐQT NLG nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 9 người là ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT; ông Trần Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực; ông Nguyễn Đức Thuẩn – Phó Chủ tịch HĐQT; ông Chad Ryan Ovel – Phó Chủ tịch HĐQT;

Các thành viên có ông Cao Tần Thạch; ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh; ông Kenneth Michael Atkinson; ông Ho Hon Sang, ông Đỗ Chí Hiếu.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ phiếu ngân hàng đang rẻ, vì sao tiền vẫn chưa vào?

Cổ phiếu ngân hàng đang rẻ, vì sao tiền vẫn chưa vào? Nổi bật

Giải mã thế lực đứng sau hàng chục nghìn tấn bạc, đủ sức làm rung chuyển thị trường hơn 4 nghìn tỷ USD

Giải mã thế lực đứng sau hàng chục nghìn tấn bạc, đủ sức làm rung chuyển thị trường hơn 4 nghìn tỷ USD Nổi bật

Miễn nhiệm ông Hồ Cường

Miễn nhiệm ông Hồ Cường

10:37 , 02/06/2026
Ra quyết định bắt tạm giam Phạm Ngọc Mạnh

Ra quyết định bắt tạm giam Phạm Ngọc Mạnh

10:32 , 02/06/2026
SAM Holdings bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại ngân hàng

SAM Holdings bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại ngân hàng

10:24 , 02/06/2026
Giá vàng mất mốc 4.500 USD/oz, quỹ lớn nhất thế giới bán hàng tạ vàng

Giá vàng mất mốc 4.500 USD/oz, quỹ lớn nhất thế giới bán hàng tạ vàng

10:15 , 02/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên