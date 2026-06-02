Nam Long sắp chi hơn 240 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã: NLG, sàn HoSE) thông báo ngày 15/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%.

Với hơn 485 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính NLG sẽ chi 242,5 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán là 30/6/2026.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2026, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần 1.271 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 381 tỷ đồng, giảm 7,7% so với kỳ trước.

Điểm sáng trong kỳ là doanh thu tài chính tăng 20 tỷ đồng lên mức 68 tỷ đồng. Cùng với đó, NLG tiết giảm 38% chi phí quản lý doanh nghiệp xuống mức 86 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản thuế phí, lợi nhuận sau thuế kỳ này của Nam Long đi ngang ở mức gần 110 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 37% về mức 68 tỷ đồng.

Năm 2026, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần tăng 35% so với năm trước lên 7.630 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 3% lên 720 tỷ đồng. Với kết quả trên, NLG mới hoàn thành 16,6% chỉ tiêu doanh thu và 9,4% kế hoạch lợi nhuận.

Sau ĐHĐCĐ thường niên 2026 vừa qua, Nam Long đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới. Cụ thể HĐQT NLG nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 9 người là ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT; ông Trần Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực; ông Nguyễn Đức Thuẩn – Phó Chủ tịch HĐQT; ông Chad Ryan Ovel – Phó Chủ tịch HĐQT;

Các thành viên có ông Cao Tần Thạch; ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh; ông Kenneth Michael Atkinson; ông Ho Hon Sang, ông Đỗ Chí Hiếu.