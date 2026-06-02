Một tổ chức "xả" hàng chục tấn bạc chỉ trong một ngày

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý tiếp tục bán ra trong phiên đầu tháng 6. Cụ thể, quỹ này bán ròng gần 38 tấn bạc, kéo tổng lượng bạc nắm giữ xuống còn khoảng 15.080 tấn.

Động thái bán ròng của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Theo dữ liệu trên sàn COMEX, giá bạc giảm phiên thứ 2 liên tiếp trong ngày 1/6, đánh mất mốc 75 USD/oz, tương ứng giảm khoảng 0,5% so với phiên trước.

Không chỉ bạc, giá vàng thế giới cũng diễn biến kém tích cực. Đóng cửa phiên 1/6, giá vàng trượt khỏi mốc 4.500 USD/oz, giảm khoảng 1,2% so với phiên liền trước, cho thấy áp lực điều chỉnh đang bao trùm nhóm kim loại quý.

Nhịp điều chỉnh của nhóm kim loại quý, trong đó có bạc, chủ yếu đến từ sự thay đổi kỳ vọng lãi suất tại Mỹ. Dữ liệu mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE tháng 4 tăng 3,8% so với cùng kỳ, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Đây vẫn là mức cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed, khiến thị trường thận trọng hơn với khả năng mặt bằng lãi suất cao sẽ còn kéo dài.

Theo Reuters, đà tăng của PCE chủ yếu chịu tác động từ giá năng lượng, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng áp lực chi phí. Dữ liệu này khiến giới phân tích nghiêng về kịch bản Fed duy trì lãi suất hiện tại sang năm 2027, thay vì sớm nới lỏng chính sách. Khi lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD neo cao, sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như vàng, bạc bị thu hẹp.

Các chuyên gia của Heraeus cho rằng giá bạc vẫn đang vận động trong biên độ khá hẹp kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát. Kim loại này chủ yếu dao động trong vùng 70–90 USD/oz, chỉ có một vài thời điểm ngắn vượt ra ngoài biên độ trên khi thị trường phản ứng với diễn biến căng thẳng hoặc tín hiệu hạ nhiệt địa chính trị. Điều này cho thấy bạc vẫn đang chịu giằng co giữa hai lực kéo: áp lực từ lãi suất cao, đồng USD mạnh và hoạt động bán ròng của các quỹ lớn ở một bên; trong khi bên còn lại là nhu cầu phòng thủ và kỳ vọng tiêu thụ công nghiệp.

Đáng chú ý, nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghệ vẫn có điểm sáng. Heraeus cho biết thị trường điện thoại thông minh tại châu Âu đang tăng mạnh bất chấp tâm lý tiêu dùng yếu. Dù mỗi thiết bị chỉ sử dụng khoảng 0,3 gram bạc cho các tiếp điểm điện và chất hàn, đây vẫn là một phân khúc nhỏ nhưng đang tăng trưởng trong cơ cấu nhu cầu bạc. Vì vậy, trong ngắn hạn giá bạc có thể tiếp tục chịu áp lực từ yếu tố vĩ mô, nhưng triển vọng tiêu thụ công nghiệp vẫn là điểm tựa quan trọng cho kim loại quý này.