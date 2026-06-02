SSI và Virtu ghi nhận dấu mốc vận hành mô hình Global Broker tại Việt Nam

Sự kiện không chỉ ghi nhận một giao dịch được vận hành thành công, mà còn phản ánh bước tiến trong việc hoàn thiện cơ chế kết nối dành cho nhà đầu tư tổ chức quốc tế khi tiếp cận thị trường vốn Việt Nam.

Đây là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, khi mô hình Global Broker bắt đầu được vận hành trên thực tế sau khi Thông tư số 08/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực. Không chỉ mở thêm một phương thức giao dịch mới, sự kiện này còn cho thấy các cải cách chính sách nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho dòng vốn quốc tế đang từng bước đi vào thực tiễn.

Trong bối cảnh Việt Nam đã được FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ kỳ tháng 9/2026, yêu cầu của thị trường không chỉ là thu hút thêm dòng vốn ngoại, mà còn là xây dựng các cơ chế vận hành đủ tin cậy để dòng vốn tổ chức quốc tế tham gia hiệu quả, minh bạch và bền vững hơn.

Vì vậy, mô hình Global Broker có ý nghĩa vượt lên trên một giao dịch đơn lẻ, khi bổ sung thêm một cấu phần quan trọng trong lớp hạ tầng kết nối và vận hành dành cho nhà đầu tư tổ chức quốc tế tại thị trường Việt Nam. Mô hình này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan về tiếp cận thị trường, xử lý giao dịch, tuân thủ, quản trị rủi ro và vận hành theo các tiêu chuẩn ngày càng tiệm cận thông lệ quốc tế.

Việc SSI đồng hành cùng Virtu trong dấu mốc này cho thấy mức độ kết nối ngày càng sâu hơn giữa thị trường Việt Nam và các định chế giao dịch tổ chức toàn cầu. Virtu là một định chế tài chính công nghệ quốc tế, cung cấp thanh khoản và giải pháp giao dịch trên hơn 235 địa điểm giao dịch tại 36 quốc gia, với năng lực công nghệ, xử lý khối lượng giao dịch lớn và kinh nghiệm vận hành trên nhiều thị trường.

Ở chiều ngược lại, việc mô hình Global Broker được vận hành thông qua SSI cho thấy năng lực của SSI trong hệ sinh thái thị trường vốn Việt Nam. Với nền tảng khách hàng tổ chức, hệ thống giao dịch, năng lực vận hành, quản trị rủi ro và kinh nghiệm làm việc với các định chế quốc tế, SSI có điều kiện trở thành đối tác phù hợp cho các tổ chức tài chính toàn cầu khi tiếp cận thị trường Việt Nam.

Thông qua dấu mốc này, SSI tiếp tục thể hiện vai trò chủ động và dẫn dắt trong việc triển khai các mô hình kết nối mới, đặc biệt ở những cấu phần đòi hỏi tiêu chuẩn cao về công nghệ, vận hành, tuân thủ, quản trị rủi ro và phối hợp quốc tế. Sự kiện cũng cho thấy các cải cách của thị trường Việt Nam đang dần đi vào vận hành thực tế, tiến gần hơn tới các chuẩn mực giao dịch toàn cầu.

Đại diện SSI cho biết, công ty nhìn nhận dấu mốc này là một bước tiến quan trọng trong hành trình nâng chuẩn thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt ở lớp kết nối với nhà đầu tư tổ chức quốc tế. Trong thời gian tới, SSI sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác quốc tế có năng lực về công nghệ, thanh khoản và thực thi giao dịch, qua đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh, tính minh bạch và sức hấp dẫn của thị trường vốn Việt Nam đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước./.