Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định hàng trăm nạn nhân đã góp vốn đầu tư cho công ty này với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Bà Mai Hà Trang bị điều tra liên quan đến hoạt động kêu gọi vốn, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ rau má thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Theo thông tin ban đầu, năm 2022, bà Mai Hà Trang chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má, cũng như đầu tư, kinh doanh từ mô hình này với lãi suất lên tới 8%/tháng.

Sau thời gian hoạt động, mặc dù công ty đã có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của nhà đầu tư.

Đến đầu năm 2023, công ty này dừng trả lợi nhuận, tiền vốn ban đầu của nhà đầu tư và xóa các thông tin liên quan cũng như website. Hiện nhà đầu tư không liên lạc được với người đại diện công ty.

Quá trình điều tra xác định hàng trăm nạn nhân đã góp vốn đầu tư với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ án, triệu tập các đối tượng liên quan để mở rộng.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

