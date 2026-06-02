Doanh nghiệp liên quan Chủ tịch Vinaconex sở hữu 23% vốn tại Viwaseen

Công ty CP An Quý Hưng Holding vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại Tổng Công ty Đầu tư và Môi trường Việt Nam- CTCP (Viwaseen, MCK: VIW).

Theo đó, ngày 28/5/2026 vừa qua, An Quý Hưng Holding đã mua vào thành công hơn 13,3 triệu cổ phiếu VIW đăng ký mua. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch nêu trên, An Quý Hưng Holding đã tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 23% vốn và trở thành cổ đông lớn tại Viwaseen.

Theo dữ liệu giao dịch trên HNX cho thấy, ngày 28/5/2025 có xuất hiện giao dịch thỏa thuận hơn 13,3 triệu cổ phiếu VIW, tương ứng với số lượng cổ phiếu mà An Quý Hưng Holding đã mua. Giá trị giao dịch đạt gần 299 tỷ đồng.

Được biết, An Quý Hưng Holding mới thành lập tháng 10/2025, đăng ký ngành nghề chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 500 tỷ đồng do ông Nguyễn Xuân Đông- Thành viên HĐQT góp 79,2%; bà Đỗ Thị Thanh góp 19,2% và Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Tùng (SN 1994) góp 1,6%.

Cổ đông nắm quyền chi phối An Quý Hưng Holding - ông Nguyễn Xuân Đông chính là tân Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG). Trước đó ông Đông cũng giữ chức Tổng giám đốc Vinaconex.

Ở chiều ngược lại, trong khoảng thời gian từ ngày 23/4/2026 đến ngày 22/5/2026, Vinaconex đã bán thành công gần 6,7 triệu cổ phiếu VIW trong số 42,1 triệu đơn vị đã đăng ký. Lý do không hoàn thành giao dịch là do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Qua đó, Vinaconex hạ sở hữu xuống còn 49,9 triệu cổ phần, tương đương 86,01% vốn điều lệ Viwaseen. Giao dịch được thực hiện bằng phương pháp khớp lệnh và hoặc thỏa thuận.

Ngay sau đó, Vinaconex tiếp tục đăng ký bán gần 35,4 triệu cổ phiếu VIW với mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư trong thời gian từ ngày 28/5/2026 đến ngày 26/6/2026 bằng phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, Vinaconex sẽ giảm sở hữu tại Viwaseen xuống còn 14,5 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 25%.

Vinaconex muốn thoái vốn tại Viwaseen chỉ vài tháng sau khi thâu tóm. Cuối năm 2025, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán toàn bộ cổ phần tại Viwaseen cho Vinaconex. Qua đó, doanh nghiệp này nắm gần 57 triệu cổ phiếu, tương đương 98,16% vốn điều lệ và đưa Viwaseen trở thành công ty con.