Dấu ấn Lotte trong các mô hình đô thị tích hợp

Từ thương hiệu tiêu dùng đến tập đoàn đa ngành

Lotte khởi đầu từ lĩnh vực hàng tiêu dùng và từng bước mở rộng sang nhiều ngành nghề khác nhau. Theo hồ sơ giới thiệu mới nhất của tập đoàn, đến hết năm 2025, Lotte có tổng tài sản khoảng 143,3 nghìn tỷ won, tương đương gần 95 tỷ USD, cùng 92 công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Danh mục hoạt động của Lotte trải rộng từ thực phẩm, bán lẻ, hóa chất, khách sạn, du lịch đến xây dựng, hạ tầng, dịch vụ và tài chính. Đây cũng là lý do thương hiệu Lotte hiện diện khá rõ trong đời sống thường ngày: từ sản phẩm tiêu dùng, siêu thị, trung tâm mua sắm đến khách sạn, khu vui chơi và các công trình đô thị.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng ngành nghề, mà còn ở khả năng kết nối nhiều hoạt động vốn có thể vận hành độc lập. Một trung tâm thương mại có thể gắn với khách sạn, văn phòng, căn hộ dịch vụ, khu ẩm thực, vui chơi giải trí và các tiện ích phục vụ khách hàng.

Thay vì chỉ phát triển từng công trình riêng lẻ, Lotte có điều kiện hình thành những điểm đến đa chức năng, nơi các hoạt động bổ trợ lẫn nhau. Đây là một trong những dấu ấn dễ nhận thấy trong cách tập đoàn này phát triển các dự án đô thị.

Từ Lotte World Tower đến các quần thể đô thị tích hợp﻿

Lotte World Tower & Mall tại Seoul, Hàn Quốc là công trình thể hiện rõ tầm vóc của Lotte. Tòa tháp cao 555 m, gồm 123 tầng và hiện là công trình cao nhất Hàn Quốc. Đây là một phần của quần thể Lotte World Tower & Mall, nơi tập trung trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp, văn phòng, khu mua sắm, ẩm thực, giải trí và đài quan sát Seoul Sky.

Dòng khách đến đây có thể làm việc, lưu trú, mua sắm, dùng bữa, tham quan hoặc trải nghiệm các dịch vụ khác. Nhờ đó, giá trị của công trình không chỉ nằm ở chiều cao, tòa tháp cũng không đứng tách biệt mà trở thành điểm nhấn của một quần thể có khả năng duy trì hoạt động liên tục tại nhiều thời điểm trong ngày.

Tại Việt Nam, cách tiếp cận này được thể hiện qua Lotte Center Hanoi. Công trình cao 272 m, gồm 65 tầng nổi và 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn 253.402 m². Bên trong là văn phòng hạng A, căn hộ dịch vụ, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, khu ẩm thực và đài quan sát Hanoi Sky.

Việc đưa nhiều chức năng vào cùng một công trình giúp Lotte Center Hanoi đáp ứng đồng thời nhu cầu làm việc, lưu trú, mua sắm và trải nghiệm thành phố. Các hoạt động không tồn tại riêng lẻ mà bổ sung cho nhau, tạo nên sức sống cho toàn bộ dự án.

Lotte Mall West Lake Hanoi tiếp tục thể hiện cách phát triển này ở quy mô rộng hơn. Với tổng diện tích hơn 380.000 m², đây là một trong những khu phức hợp lớn nhất của Lotte tại Việt Nam. Dự án gồm trung tâm thương mại rộng hơn 120.000 m², khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ cao cấp và văn phòng hạng A.

Thay vì chỉ phục vụ một nhu cầu riêng lẻ, dự án hướng tới trải nghiệm đa dạng hơn, từ mua sắm, ăn uống, vui chơi đến lưu trú và sử dụng dịch vụ. Việc kết nối nhiều chức năng giúp mở rộng nhóm khách hàng và duy trì sức hút không chỉ trong giờ hành chính mà cả vào buổi tối và cuối tuần.

Từ Seoul đến Hà Nội, các dự án có quy mô và bối cảnh khác nhau nhưng cùng thể hiện một tư duy nhất quán: không phát triển từng hạng mục tách rời, mà tạo ra những điểm đến với nhiều hoạt động có khả năng bổ trợ lẫn nhau.

﻿Lợi thế của mô hình hệ sinh thái Lotte

Trong một dự án đơn chức năng, mỗi nhóm khách hàng thường gắn với một nhu cầu chính: cư dân tại khu căn hộ, người làm việc tại văn phòng, khách mua sắm tại trung tâm thương mại hoặc khách lưu trú tại khách sạn.

Với một dự án đa chức năng, các nhóm khách hàng có thể tạo thêm nhu cầu cho nhau. Cư dân sử dụng tiện ích, mua sắm và dịch vụ. Nhân viên văn phòng mang lại lượng khách ổn định vào ban ngày. Khách lưu trú bổ sung nhu cầu về ẩm thực, giải trí và dịch vụ cao cấp. Không gian thương mại cùng các tiện ích giúp thu hút thêm khách từ khu vực xung quanh.

Nhờ đó, dự án có thể duy trì hoạt động từ ngày thường đến cuối tuần, thay vì chỉ phục vụ một nhóm người dùng hoặc một nhu cầu riêng lẻ.

Lợi thế của Lotte nằm ở nền tảng kinh nghiệm tại nhiều mắt xích trong cùng một hệ sinh thái. Trong lĩnh vực bán lẻ, tập đoàn có các thương hiệu như Lotte Department Store và Lotte Mart. Ở mảng khách sạn là Lotte Hotels & Resorts. Trong xây dựng và phát triển bất động sản, Lotte có các đơn vị như Lotte E&C và Lotte Property & Development.

Các mảng hoạt động này không nhất thiết phải xuất hiện đầy đủ trong mọi dự án. Tuy nhiên, kinh nghiệm tích lũy qua nhiều lĩnh vực giúp Lotte có lợi thế khi phát triển những dự án quy mô lớn, nơi bài toán không chỉ là xây dựng công trình mà còn là tổ chức dòng khách, kết nối dịch vụ và duy trì hiệu quả khai thác trong thời gian dài.

Tầm vóc của Lotte vì vậy không chỉ được đo bằng quy mô tài sản, số lượng công ty thành viên hay chiều cao của những công trình biểu tượng. Điểm đáng chú ý hơn nằm ở khả năng kết nối nhiều lĩnh vực để tạo ra những điểm đến đô thị có sức sống thường xuyên, sức hút ổn định và giá trị khai thác lâu dài.