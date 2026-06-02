Cay cú vì thua chứng khoán, người đàn ông phá hoại tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngày 2/6, Công an phường Linh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã nhanh chóng điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản. Đối tượng được xác định đã đập phá, làm hư hỏng hơn 10 tủ đổi pin xe điện VinFast tại nhiều địa bàn trên địa bàn TP.HCM.

Trước đó, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-GREEN đã có đơn gửi Công an TP.HCM trình báo việc nhiều tủ đổi pin xe điện của doanh nghiệp bị đập phá trên các tuyến đường được cơ quan chức năng cấp phép lắp đặt.

Theo doanh nghiệp, trong quá trình triển khai hệ thống tủ đổi pin xe điện phục vụ nhu cầu người dân và góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi xanh, phát triển giao thông xanh của Chính phủ và TP.HCM, công ty đã bố trí các tủ đổi pin trên nhiều địa bàn thuộc TP.HCM.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, đơn vị này phát hiện 10 tủ đổi pin tại 5 vị trí thuộc các phường Sài Gòn, Thủ Đức và Linh Xuân bị đập phá, gây hư hỏng nghiêm trọng màn hình, camera giám sát cùng nhiều thiết bị kỹ thuật khác.

Theo thống kê ban đầu, riêng ba tủ đổi pin đầu tiên được xác định bị phá hoại có giá trị tài sản hơn 176 triệu đồng. Chi phí sửa chữa, thay thế màn hình và khắc phục hư hỏng ước tính hơn 14 triệu đồng mỗi tủ.

Công ty cho rằng hành vi phá hoại không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ cộng đồng, tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư và chủ trương phát triển hạ tầng xanh của TP.HCM.

Hành vi phá hoại nêu trên không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư và chủ trương chuyển đổi xanh của Thành phố. Đáng lưu ý, có 2 vị trí bị phá hoại đều nằm trên cùng địa bàn phường Sài Gòn, khu vực trung tâm Thành phố, có mật độ dân cư và lưu lượng người qua lại cao, cho thấy hành vi phá hoại có tính chất tái diễn và nghiêm trọng.

Qua tiếp nhận trình báo, Công an phường Linh Xuân đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến khoảng 19 giờ ngày 01/6, lực lượng Công an phối hợp đã xác định được đối tượng nghi vấn tên Nguyễn Công Nam (SN 1985, HKTT: 765/71/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phu phố 52, phường Bình Thạnh, TPHCM) nên đã tiến hành bắt giữ nghi can này.

Qua đấu tranh, đối tượng Nam đã thừa nhận thực hiện hành vi hủy hoại tài sản vào ngày 28/5 tại TĐP trên đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Linh Xuân).

Theo khai báo, chỉ vì thua lỗ trong đầu tư chứng khoán, Nam đã thực hiện hành vi hủy hoại tài sản (cụ thể dùng đá nhặt ở ven đường đập bể màn hình TĐP VinFast) tại khoảng 10 điểm khác trên địa bàn TPHCM từ cuối tháng 4/2026 đến nay.﻿

Hiện Công an phường Linh Xuân đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo, bất kỳ hành vi nào xâm phạm, hủy hoại tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân, nhất là các tài sản, thiết bị phục vụ cộng đồng sẽ nhanh chóng bị công an điều tra làm rõ, bắt giữ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.