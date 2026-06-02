Thủy sản Minh Phú đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 83% trong năm 2026

Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC, sàn UPCoM) vừa công tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ diễn ra ngày 20/6 tới.

Theo đó, Thủy sản Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 ở mức 19.892,1 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến 974,4 tỷ đồng, tăng 83,1% so với thực hiện trong năm 2025.

Trước đó, trong năm 2025, "vua tôm" ghi nhận doanh thu đạt 14.598 tỷ đồng, hoàn thành 93,1% so với kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 532 tỷ đồng, hoàn thành 53,3% so chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025.

Về định hướng kinh doanh, trong năm 2026, Thủy sản Minh Phú sẽ tập trung đẩy mạnh chiến lược phát triển chuỗi giá trị tôm bền vững theo mô hình kinh tế xanh và tuần hoàn. Trong đó, Công ty ưu tiên đầu tư vào các dự án trọng điểm như nhà máy chế biến, hệ thống sản xuất con giống kháng bệnh chất lượng cao và nhân rộng các mô hình nuôi tôm có hiệu quả tốt, từ đó chủ nguồn nguyên liệu sạch, bền vững và kéo giảm giá vốn hàng bán.

Đặc biệt, Thủy sản Minh Phú chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chế biến hiện đại, cùng với việc tăng cường đưa AI và Blockchain vào quản trị vùng nuôi và nhà máy, tạo đòn bẩy để nâng cao năng lực sản xuất và tính cạnh tranh toàn cầu.

Về phân phối lợi nhuận năm 2025, Thủy sản Minh Phú trình cổ đông mức trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ từ 0% đến 7,5% (tương đương 0 đồng đến 750 đồng/cổ phiếu). Đại hội sẽ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn tỷ lệ chi trả cụ thể trong khoảng thời gian phê duyệt và lựa chọn thời điểm thích hợp. Trong khi đó, tỷ lệ chia cổ tức năm 2026 dự kiến 30-50%.

Vừa qua, Thủy sản Minh Phú đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với doanh thu hơn 5.706 tỷ đồng, tăng 98,5% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 709 tỷ đồng, gấp 2,8 lần kỳ trước.

Bất chấp áp lực chi phí, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ này đạt 214,6 tỷ đồng, tăng vọt so với mức 17,6 tỷ đồng kỳ trước.

Tính đến hết 31/3/2026, MPC có tổng tài sản hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 800 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 5.541 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là hơn 4.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 929 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm.



