Lãnh đạo Sunshine bán sạch cổ phiếu

Cập nhập mới nhất, bà Đỗ Ngọc Anh, Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Tập đoàn Sunshine Homes (mã KSF) thông báo đã bán toàn bộ 24.010 cổ phiếu KSF đang sở hữu trong phiên 28/5. Sau giao dịch, bà Ngọc Anh không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại doanh nghiệp.

Trước đó, bà Lê Thị Tuyết - em dâu Chủ tịch HĐQT Đỗ Anh Tuấn và là vợ Ủy viên HĐQT Đỗ Văn Trường - cũng đăng ký bán toàn bộ 221.860 cổ phiếu KSF vì nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 29/5 đến 26/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Hiện ông Đỗ Anh Tuấn đang sở hữu hơn 552,7 triệu cổ phiếu KSF, tương đương 61,43% vốn điều lệ. Trong khi đó, ông Đỗ Văn Trường nắm giữ hơn 36,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,03% vốn.

Động thái giao dịch của các cá nhân liên quan đến lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu KSF đang có diễn biến khởi sắc. Kết phiên 2/6, mã này tăng trần phiên thứ ba liên tiếp lên 113.400 đồng/cổ phiếu, thiết lập mức cao nhất trong khoảng 4 năm.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu xuất hiện sau Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 30/5. Tại đại hội, nhiều cổ đông bày tỏ sự phấn khởi trước đà tăng giá mạnh của cổ phiếu Sunshine thời gian qua, đồng thời đặt câu hỏi về các chính sách ưu đãi dành cho cổ đông khi mua sản phẩm bất động sản của tập đoàn.

Trả lời cổ đông, Chủ tịch HĐQT Đỗ Anh Tuấn cho biết Sunshine đang xây dựng các chính sách đặc quyền dành cho cổ đông khi sở hữu bất động sản trong hệ sinh thái của tập đoàn. Theo ông, bên cạnh lợi ích từ tăng trưởng giá cổ phiếu, cổ đông sẽ được hưởng các chương trình chiết khấu và hỗ trợ tài chính thông qua hệ sinh thái Noble X cùng các ngân hàng đối tác.

Người đứng đầu Sunshine cũng khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực vào hoạt động cốt lõi, nâng cao hiệu quả quản trị và duy trì tính minh bạch nhằm tạo giá trị bền vững cho cổ đông.

Về kế hoạch kinh doanh, Sunshine đặt mục tiêu năm 2026 đạt 40.000 tỷ đồng doanh thu và 15.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Động lực tăng trưởng chính đến từ việc bàn giao và ghi nhận doanh thu tại các dự án Noble Palace Tây Hồ, Noble Palace Tây Thăng Long WorldHotels Residences cùng các phân khu S2-S4 thuộc Sunshine Sky City.

Doanh nghiệp tiếp tục đặt tham vọng tăng trưởng mạnh trong các năm tới với mục tiêu doanh thu 71.000 tỷ đồng, lợi nhuận 29.000 tỷ đồng vào năm 2027. Đến năm 2028, Sunshine hướng tới quy mô doanh thu 200.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 86.000 tỷ đồng.