Đúng 20 ngày nữa, công ty chứng khoán liên quan ông Trịnh Văn Quyết sẽ họp bàn vấn đề quan trọng

CTCP Chứng khoán Artex (ART) vừa thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần hai. Thời gian Đại hội diễn ra vào chiều ngày 22/6 (Thứ Hai) tới đây tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên lần 1 tổ chức ngày 28/5 đã không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 4/5/2026.

Artex là công ty chứng khoán có liên quan đến hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết. Công ty từng có giai đoạn hoạt động dưới cái tên Chứng khoán BOS nhưng đã đổi lại tên cũ là Artex từ tháng 7 năm ngoái.

Tại đại hội sắp tới, Artex sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu thuần 6 tỷ đồng và lỗ trước thuế 6 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết năm 2026 sẽ là năm bản lề để Artex cải thiện về doanh thu và lợi nhuận trong những năm tiếp theo. Artex đã được đưa ra khỏi diện kiểm soát từ ngày 26/02/2026 và được khôi phục hoạt động giao dịch mua chứng khoán trên thị trường niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch tại HOSE và HNX từ ngày 10/03/2026. Đây là bước đệm quan trọng để Công ty phục hồi các nghiệp vụ kinh doanh chính và lấy lại thị phần chứng khoán.

Công ty cũng đánh giá thị trường chứng khoán toàn cầu chịu ảnh hưởng từ bất ổn địa chính trị tại khu vực Trung Đông diễn ra từ cuối tháng 2. Sự bế tắc trong xung đột đã làm đảo chiều các dự báo tăng trưởng kinh tế, khiến các nhà đầu tư trong nước thận trọng. Tâm lý thận trọng cũng xuất hiện tại một số phiên giao dịch trong tháng 3/2026, khi phần lớn nhà đầu tư ưu tiên giảm tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu, để chuyển sang các kênh trú ẩn an toàn.

Trong bối cảnh các yếu tố bên ngoài kém thuận lợi, việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, cùng các chính sách hỗ trợ về thuế, phí được kỳ vọng sẽ giúp nền kinh tế trong nước duy trì đà tăng trưởng. Bên cạnh đó, việc FTSE Russell xác nhận Việt Nam vượt qua kỳ review, chính thức nâng hạng lên nhóm mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026, mở ra dư địa lớn để thu hút dòng vốn ngoại. Vì vậy, các nhịp biến động mạnh của thị trường sẽ là cơ hội để sàng lọc các cơ hội đầu tư có giá trị dài hạn.

Một nội dung khác dự kiến trình Đại hội là việc hủy phương án tăng vốn từ hơn 969 tỷ đồng lên hơn 1.169 tỷ đồng từ chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025. Với việc hủy phương án này, cổ đông Artex phải nối dài thời gian chờ đợi kể từ lần tăng vốn gần nhất diễn ra vào tháng 10/2018.﻿

Về kết quả kinh doanh năm 2025, ﻿Chứng khoán Artex ghi nhận khoản lỗ hơn 36 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch lỗ 9 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả kinh doanh này tiếp tục kéo khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp lên mức hơn 896 tỷ đồng tính đến thời điểm 31/12/2025.