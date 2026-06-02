“Biến” xuất hiện tại Novaland

Phiên 2/6, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) trở thành tâm điểm chú ý khi giảm hết biên độ xuống 14.200 đồng/cổ phiếu.

Áp lực bán ra diễn ra rất mạnh với hơn 23 triệu cổ phiếu dư bán ở mức giá sàn, đẩy thanh khoản của mã này lên gần 25 triệu đơn trong phiên chiều. Với mức giá hiện tại, cổ phiếu NVL đã giảm hơn 30% so với vùng đỉnh thiết lập hồi tháng 4.

Diễn biến kém tích cực của cổ phiếu xuất hiện dù Novaland vừa thông báo về việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/6 để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Novaland dự kiến phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40:3, tương ứng cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 1.676 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện được lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng từ gần 22.345 tỷ đồng lên khoảng 24.021 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn được công bố trong bối cảnh Novaland đồng thời đang tiến hành lấy ý kiến người sở hữu lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế lãi suất 5,25% đáo hạn năm 2027. Doanh nghiệp đề xuất điều chỉnh một số điều khoản của trái phiếu, đồng thời xin miễn trừ đối với một số nghĩa vụ thanh toán đã và có thể không thực hiện đúng hạn trong thời gian tới.

Theo quy định, các đề xuất sửa đổi chỉ được thông qua khi nhận được sự đồng thuận của tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Thời hạn lấy ý kiến trái chủ kéo dài đến ngày 4/6 theo giờ London.

Trong bối cảnh cổ phiếu NVL chịu áp lực bán mạnh, một số cổ đông lớn cũng đang tiếp tục thu hẹp tỷ lệ sở hữu tại Novaland. Diamond Properties cho biết chỉ bán thành công 1,65 triệu cổ phiếu NVL trong tổng số gần 2,98 triệu cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ ngày 21/4 đến 22/4. Doanh nghiệp cho biết không hoàn tất giao dịch như kế hoạch do thay đổi phương án giao dịch.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu NVL do Diamond Properties nắm giữ giảm từ hơn 170 triệu đơn vị xuống còn hơn 168 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,61% xuống 7,53% vốn điều lệ. Trước đó, tổ chức này cũng đã nhiều lần bán ra cổ phiếu NVL, qua đó từng bước thu hẹp tỷ lệ sở hữu tại Novaland.

Trong khi áp lực từ hoạt động thoái vốn của cổ đông lớn vẫn hiện hữu, Novaland đồng thời đang triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng quy mô lớn để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ở một diễn biến khác, Novaland cũng vừa hoàn tất việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao sau Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 23/4. Theo đó, ông Bùi Cao Nhật Quân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, thay thế ông Bùi Thành Nhơn.

Sau khi rời vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Bùi Thành Nhơn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược - ESG mới được thành lập. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên, sẽ chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch tái tăng trưởng của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Tại đại hội cổ đông, Novaland đã trình kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 22.715 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần kết quả thực hiện năm 2025 và vượt cả mức đỉnh gần 15.300 tỷ đồng ghi nhận năm 2018. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ đạt 1.852 tỷ đồng, gần tương đương năm trước. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục không có kế hoạch chia cổ tức trong năm nay.