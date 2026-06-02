Phiên 2/6: Khối ngoại tiếp đà bán ròng, ngược chiều “tung” gần 500 tỷ gom một cổ phiếu VN30

Thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch ảm đạm trong phiên 2/6 khi áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến VN-Index dần hụt hơi. Kết phiên, chỉ số giảm 18 điểm, tương ứng 0,98%, lùi về vùng 1.826 điểm. Thanh khoản cải thiện so với phiên trước, với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt gần 16.360 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi nhóm này bán ròng thêm 562 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 543 tỷ đồng﻿

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu FPT với giá trị khoảng 482 tỷ đồng, bỏ xa nhóm còn lại. Xếp sau là VHM khoảng 66 tỷ đồng, MWG khoảng 65 tỷ đồng, LPB khoảng 30 tỷ đồng và SHB gần 29 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại HPG với giá trị khoảng 124 tỷ đồng. Theo sau là HDB khoảng 122 tỷ đồng, ACB gần 119 tỷ đồng, CTG khoảng 106 tỷ đồng và VPB khoảng 103 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 17 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất tại VFS với giá trị gần 7 tỷ đồng. Các mã được mua ròng tiếp theo gồm TNG khoảng 1 tỷ đồng, NRC và MST cùng khoảng 0,2 tỷ đồng, DHT khoảng 0,1 tỷ đồng.

Chiều bán ròng ghi nhận áp lực lớn nhất tại PVS với khoảng 7 tỷ đồng, tiếp đến là SHS khoảng 5 tỷ đồng, IDC gần 5 tỷ đồng, C69 khoảng 2 tỷ đồng và MBS gần 2 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng nhẹ 1 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với giá trị khoảng 2 tỷ đồng, theo sau là MZG khoảng 0,5 tỷ đồng. Các mã VEF và ACV cũng được mua ròng nhẹ.

Ở chiều bán ròng, F88 bị bán mạnh nhất với giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng tiếp theo gồm VEA khoảng 0,4 tỷ đồng, MSR và ABB cùng khoảng 0,2 tỷ đồng, MML khoảng 0,1 tỷ đồng.