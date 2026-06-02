TCBS nâng vốn điều lệ lên hơn 27.700 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, MCK: TCX, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 26/5/2026, TCBS đã phân phối thành công hơn 462,3 triệu cổ phiếu cho 19.125 cổ đông, còn lại 3.392 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong quý II/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 4.623,2 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của TCBS tại ngày 31/12/2024.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức nêu trên, vốn điều lệ của TCBS tăng từ hơn 23.115,8 tỷ đồng lên mức gần 27.739 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây TCBS đã phê duyệt việc thành lập công ty con tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC).

Theo đó công ty con này thuộc loại hình Công ty TNHH một thành viên với vốn điều lệ dự kiến 800 tỷ đồng do TCBS sở hữu 100%. Trụ sở tại Tầng 08, Tòa nhà Techcombank Sài Gòn, số 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP.HCM hoặc một địa chỉ khác trong ranh giới của Trung Tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCM).

Chủ tịch TCBS Nguyễn Xuân Minh sẽ là Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật của công ty con này. Chủ tịch Nguyễn Xuân Minh cũng là người được ủy quyền đại diện 100% vốn góp của TCBS tại công ty con này. Trong khi đó, Tổng giám đốc là ông Đỗ Thanh Tùng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2026, TCBS mang về hơn 2.783,2 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận hơn 532,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; lãi từ các khoản cho vay và phải thu hơn 1.228,6 tỷ đồng, tăng 67,9%; doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán tăng từ hơn 361 tỷ đồng lên hơn 480,9 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, TCBS báo lãi ròng quý I/2026 đạt hơn 1.147,6 tỷ đồng, tăng 13,5% so với quý I/2025.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của TCBS tăng 10% so với đầu năm, lên mức gần 88.665 tỷ đồng. Trong đó, các khoản cho vay ghi nhận hơn 44.754,4 tỷ đồng và tài sản tài chính sẵn sàng để bán hơn 32.248,9 tỷ đồng, lần lượt chiếm 50,5% và 36,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 43.198,5 tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay ngắn hạn gần 37.356,3 tỷ đồng, chiếm 86,5% tổng nợ.