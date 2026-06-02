Con trai ông Nguyễn Đức Thụy làm lãnh đạo tại SCEX

Ông Nguyễn Xuân Thái - con trai doanh nhân Nguyễn Đức Thụy, đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT SCEX.

Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) vừa công bố bộ máy HĐQT mới.

Theo đó, ông Nguyễn Duy Khoa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Xuân Thái đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT còn lại gồm ông Doãn Trung Kiên, bà Nguyễn Minh Hương, ông Nguyễn Bá Phước và ông Huỳnh Thi Hải.

Trong cơ cấu nhân sự mới, ông Nguyễn Duy Khoa có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại ACBS, SSI, VNDirect, Red Capital và LPBS.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thái chính là con trai của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (hay còn gọi là bầu Thụy) - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực SACOMBANK.

Ông Nguyễn Xuân Thái có trình độ cử nhân khi theo học chuyên ngành kinh tế Đại học Massachusetts Boston giai đoạn 2022-2026. Từ tháng 7/2025 đến nay, ông Thái là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thể thao Phù Đổng - đơn vị chủ quản Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình đang thi đấu tại Giải Bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam. Bên cạnh đó, con trai bầu Thụy còn là cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS).

Con trai ông Nguyễn Đức Thụy làm lãnh đạo tại SCEX - Ảnh 1.

Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc SCEX trong ngày ra mắt

Bên cạnh đó, SCEX cũng công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hương giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/6/2026. Trước khi gia nhập SCEX, bà Nguyễn Minh Hương từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp tài chính – công nghệ như Giám đốc Sản phẩm tại Công ty Chứng khoán Vina (VNSC by Finhay), CTO kiêm Giám đốc Giải pháp Kinh doanh và Quản lý sản phẩm số tại VNDIRECT, cũng như Quản lý dự án tại Tập đoàn IPA.

SCEX ban đầu có tên gọi là Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) được thành lập ngày 30/9/2025, đặt trụ sở tại Hà Nội.

Khi thành lập công ty có vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng. Trong đó ông Dương Văn Quyết góp 40%, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc 30%, ông Vũ Đại Phát 30%.

Ngành nghề chính là hoạt động tư vấn đầu tư (trừ hoạt động thoả thuận và giải quyết các giao dịch tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng; hoạt động tư vấn môi giới thế chấp, các dịch vụ uỷ thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng; loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán. Ngoài ra, Công ty còn có ngành nghề về kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; tư vấn bất động sản; cung cấp dịch vụ liên quan tài sản mã hóa, chuyển giao công nghệ; cổng thông tin; lập trình máy tính...

Tháng 2/2026, công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 6,8 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng, tương đương gấp hơn 50 lần.

Hồi tháng 3/2026, LPEX là một trong 5 doanh nghiệp được Bộ Tài chính đánh giá là có hồ sơ được đánh giá đầy đủ, hợp lệ theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP để xem xét cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Ngày 28/4/2026, LPEX hoàn tất thủ tục đổi tên thành Công ty cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX).

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

