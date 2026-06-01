Một cổ phiếu được 43 quỹ cùng "xuống tiền" trước khi VN-Index lập đỉnh

Trong bối cảnh thanh khoản thị trường liên tục suy giảm và tâm lý nhà đầu tư ngày càng thận trọng, dữ liệu từ FiinTrade cho thấy các quỹ đầu tư đã phát đi tín hiệu đáng chú ý từ tháng 4 khi bắt đầu gia tăng giải ngân sau giai đoạn dài duy trì trạng thái phòng thủ. Động thái này diễn ra trong thời điểm VN-Index vẫn chủ yếu dao động tích lũy, trước khi bứt phá lên vùng đỉnh mới trong tháng 5.

Cụ thể, tổng giá trị rút ròng trong tháng 4 đạt hơn 1,5 nghìn tỷ đồng, giảm 70,7% so với tháng 3 và là mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025. Đáng chú ý, áp lực rút vốn tại nhóm quỹ cổ phiếu giảm mạnh. Giá trị rút ròng chỉ còn gần 182 tỷ đồng trong tháng 4, giảm tới 94,2% so với tháng trước, nhờ áp lực rút vốn hạ nhiệt ở cả các quỹ ETF và quỹ đóng.

Đối với nhóm quỹ đóng, giá trị rút ròng trong tháng 4 đạt hơn 476 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với tháng trước, ghi nhận tại cả hai quỹ VEIL và VOF. Trong khi đó, nhóm quỹ mở tiếp tục duy trì trạng thái hút vốn tháng thứ hai liên tiếp với giá trị vào ròng hơn 749 tỷ đồng.

Phần lớn các quỹ mở có quy mô tài sản lớn đều ghi nhận dòng tiền vào ròng. Nổi bật là quỹ VFMVSF với giá trị hút ròng 334 tỷ đồng sau hai tháng liên tiếp không có biến động đáng kể, cùng quỹ DCDS hút ròng 96 tỷ đồng, đánh dấu tháng thứ chín liên tiếp duy trì trạng thái dòng tiền dương.

Trong tháng 4/2026, có 24/36 quỹ mở cổ phiếu tăng giải ngân, đảo chiều so với xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền mặt trong tháng 3. Theo FiinTrade, điều này cho thấy các quỹ đã bắt đầu tận dụng nhịp điều chỉnh trước đó để tái cơ cấu danh mục và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường hồi phục.

Xu hướng giảm tỷ trọng tiền mặt chủ yếu diễn ra tại các quỹ có quy mô NAV lớn từ 4.000-9.000 tỷ đồng, trong khi việc gia tăng tỷ trọng tiền mặt tập trung ở nhóm quỹ quy mô nhỏ hơn, từ 900 tỷ đến 2.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, quỹ VFMVSF với quy mô NAV hơn 9.200 tỷ đồng đã giảm mạnh tỷ trọng tiền mặt xuống còn 7,3% trong tháng 4, từ mức 12,5% của tháng trước.

Về hoạt động cơ cấu danh mục, các quỹ đầu tư tiếp tục mua ròng nhóm cổ phiếu chứng khoán tháng thứ hai liên tiếp, nổi bật là VIX và SHS. Trong đó, VIX dẫn đầu danh sách mua ròng với lực cầu chủ yếu đến từ quỹ ETF VanEck Vietnam .

Theo thống kê của FiinTrade, PNJ là cổ phiếu được nhiều quỹ mua vào nhất khi có tới 43 quỹ gia tăng tỷ trọng, chủ yếu từ các quỹ ETF tham chiếu chỉ số VNDiamond trong kỳ cơ cấu quý II/2026 cùng các quỹ mở như VFMVSF, VLGF và VinaCapital VESAF.

HPG cũng nằm trong nhóm được mua ròng mạnh, với lực cầu chủ yếu đến từ các quỹ mở như PYN Elite, DCDS và SSI-SCA. Đáng chú ý, quỹ ngoại PYN Elite đã tăng tỷ trọng cổ phiếu HPG liên tiếp trong ba tháng gần đây.

Ở chiều ngược lại, MWG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tháng 4/2026. Áp lực bán đến từ quỹ PYN Elite, VLGF và các quỹ ETF tham chiếu theo chỉ số VNDiamond.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng gồm OCB, STB, VIB và BID cũng ghi nhận áp lực bán ròng đáng kể từ các quỹ đầu tư. Trong đó, STB tiếp tục bị rút ròng tháng thứ ba liên tiếp với sự tham gia của các quỹ PYN Elite, VFMVSF và EVESG.

Ngoài ra, KDH cũng nằm trong nhóm cổ phiếu bị bán ròng mạnh, chủ yếu do hoạt động bán ra của các quỹ ETF tham chiếu chỉ số VNDiamond sau khi cổ phiếu này được đưa vào danh sách chờ loại trong kỳ cơ cấu quý II/2026.