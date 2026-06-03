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Động thái của tổ chức nắm hơn 1 nghìn tấn vàng

| | Thị trường chứng khoán

Động thái của tổ chức nắm hơn 1 nghìn tấn vàng

Tổ chức này liên tục bán ra trong bối cảnh giá vàng đang dao động quanh vùng 4.500 USD/oz.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng gần 9 tạ vàng trong phiên 2/6, qua đó kéo lượng nắm giữ xuống còn 1.028 tấn. Động thái của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng đang dao động quanh vùng 4.500 USD/oz. Trước đó, quỹ này đã bán ròng mạnh tay với tổng lượng vàng bán ra hơn 10 tấn trong tháng 5 khi giá biến động mạnh.

Theo Liên hiệp Ngân hàng Thụy Sĩ (UBS), nhu cầu từ các quỹ ETF vàng và thị trường hợp đồng tương lai đã suy yếu đáng kể. Dù dòng vốn gần đây có dấu hiệu ổn định, mức độ này vẫn chưa đủ để khôi phục đà tăng mạnh từng xuất hiện trong giai đoạn đầu năm 2026.

Tuần trước, UBS đã hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 từ 5.900 USD xuống 5.500 USD/ounce do lo ngại lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao và đồng USD tiếp tục mạnh lên. Các chuyên gia Dominic Schnider và Wayne Gordon của UBS cho rằng nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn với vàng khi lợi suất duy trì ở vùng cao.

Dù vậy, ngân hàng Thụy Sĩ không cho rằng chu kỳ tăng giá dài hạn của vàng đã kết thúc. Các chuyên gia UBS vẫn dự báo giá vàng sẽ kết thúc năm nay cao hơn khoảng 1.000 USD/ounce so với mức hiện tại. Triển vọng trung hạn của vàng vẫn tích cực nhờ gánh nặng nợ công toàn cầu ở mức cao, thâm hụt ngân sách kéo dài tại Mỹ và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương.

Trong khi đó, ông Rich Checkan, Chủ tịch của Asset Strategies International nhận định giá vàng có khả năng tăng trong tuần này. Theo ông, nếu các tín hiệu về tiến triển hòa bình tại Trung Đông trở thành hiện thực, thị trường sẽ chuyển trọng tâm sang các yếu tố lạm phát và chính sách tiền tệ, qua đó tiếp tục hỗ trợ vàng trong trung và dài hạn.

Trong khi đó, ông Naeem Aslam, chuyên gia tư vấn đầu tư tại Zaye Capital Markets, đánh giá vàng đang đứng trước hai lực tác động trái chiều. Một mặt, căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn. Mặt khác, lạm phát vẫn ở mức cao và những kỳ vọng liên quan đến chính sách lãi suất của Fed tiếp tục tạo động lực cho kim loại quý.

Cùng quan điểm, ông David Morrison, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Trade Nation cho rằng triển vọng tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng với những dữ liệu kinh tế Mỹ làm giảm khả năng FED tiếp tục tăng lãi suất, đang hỗ trợ cho giá vàng.

Hà Linh

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