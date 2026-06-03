Biến động nhân sự cấp cao tại công ty “nhà” Vingroup

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) vừa có thông báo bổ nhiệm bà Phạm Ngọc Thoa giữ chức Kế toán trưởng.

Cụ thể, HĐQT VEF đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Bà Phạm Thị Huyền khỏi chức vụ Kế toán trưởng của Công ty và bổ nhiệm Bà Phạm Ngọc Thoa giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty. Quyết định có hiệu lực từ ngày 29/5/2026.

Bà Phạm Ngọc Thoa SN 1970, đã có kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup là Vincom Retail.

VEF là công ty con với 85% cổ phần thuộc sở hữu của Vingroup. Công ty sở hữu Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) lớn nhất Đông Nam Á nằm trên địa bàn phường Đông Anh.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam có tổng diện tích hơn 900.000m² hiện là trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thuộc top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Công trình được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc, là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới

Điểm nhấn là Tòa nhà triển lãm Kim Quy, công trình biểu tượng với mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. Với diện tích khoảng 130.000m² gồm 9 đại sảnh và 1 sảnh trung tâm, công trình là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2026, VEF ghi nhận doanh thu thuần đạt 121,6 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm tới 99,7% so với con số 44.560 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Sự chênh lệch này chủ yếu do trong quý 1 năm trước, công ty đã ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng một phần dự án với giá trị lên tới hơn 44.560 tỷ đồng.

Tương ứng với đà giảm của doanh thu, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý 1 năm 2026 chỉ đạt gần 140 tỷ đồng, sụt giảm 99,1% so với mức lãi kỷ lục 14.873 tỷ đồng ghi nhận vào quý 1/2025, đây cũng là mức lãi lớn nhất trong quý 1/2025.