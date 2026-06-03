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PV Drilling muốn phát hành gần 372 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

| | Thị trường chứng khoán

PV Drilling dự kiến phát hành gần 371,9 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông nhằm mục đích tăng vốn điều lệ lên mức gần 9.282 tỷ đồng.

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, MCK: PVD, sàn HoSE) vừa phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, PV Drilling dự kiến phát hành gần 371,9 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:66,9, cức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 66,9 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 3.719 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán của PV Drilling.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý II - quý III/2026. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của PV Drilling sẽ tăng từ gần 5.563 tỷ đồng lên mức gần 9.282 tỷ đồng.

PV Drilling muốn phát hành gần 372 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, PV Drilling mang về tổng doanh thu gần 3.538 tỷ đồng, tăng 105,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của PV Drilling, doanh thu tăng chủ yếu do tăng số lượng giàn khoan tự nâng sở hữu hoạt động; tăng đơn giá giàn khoan tự nâng khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái; giàn khoan thuê hoạt động cũng tăng về số lượng; đồng thời gia tăng khối lượng công việc trong mảng dịch vụ kỹ thuật giếng khoan.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, PV Drilling báo lãi ròng quý I/2026 đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng 109,9% so với quý I/2025.

Năm 2026, PV Drilling lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 11.185 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 31,6% kế hoạch tổng doanh thu và 37,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PV Drilling tăng 4,4% so với đầu năm, lên mức hơn 29.542 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 49% tổng tài sản, ở mức gần 14.468 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 12.095 tỷ đồng, tăng 7,9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 5.522 tỷ đồng, chiếm 45,7% tổng tài sản.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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