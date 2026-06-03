Sao Thăng Long giải trình việc cổ phiếu DST tăng trần 5 phiên liên tiếp

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Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long (MCK: DST) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (HNX), Sở GDCK Việt Nam, công bố thông tin liên quan đến biến động giá cổ phiếu.

Theo đó, cổ phiếu của doanh nghiệp này tăng trần 5 phiên liên tiếp, từ ngày 25/5/2026 đến ngày 29/5/2026.

Phía Sao Thăng Long cho biết, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường. Do vậy, diễn biến giá cổ phiếu thể hiện cung cầu thị trường và nằm ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp.

Sao Thăng Long tiền thân là Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định. Tháng 1/2018, công ty được tái cấu trúc và đổi tên thành Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long như hiện tại, hoạt động theo mô hình tập đoàn với các công ty thành viên, liên kết; 100% là vốn trong nước (Theo công văn số 4471/UBCK-QLKD của UBCKNN ngày 25/5/2026 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng).

DST được định hướng hoạt động chính trong các lĩnh vực đầu tư tài chính và tư vấn mua bán, sáp nhập (M&A), các công ty thành viên liên kết sẽ hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất cho đến thương mại.

Theo giới thiệu trên website, hiện doanh nghiệp này có 5 công ty thành viên và liên kết gồm: Công ty TNHH Hưng Thịnh An; Công ty TNHH Smart Invest; Công ty CP Demoza; Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Nam Định và Công ty TNHH Mặt trời Việt Ninh Bình.

Ngoài ra, DST còn đang sở hữu 9,47% vốn tại Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex.

Trong một diễn biến khác, ngày 1/6/2026, HĐQT DST đã ban hành Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hà Quang Hưng kể từ ngày 1/6/2026.

Sau khi miễn nhiệm, ông Hà Quang Hưng không còn là người nội bộ của công ty và có trách nhiệm bàn giao lại các công việc thuộc thẩm quyền của Phó Tổng Giám đốc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.



