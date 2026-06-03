Chuyện gì đây: Doanh nghiệp “trắng" doanh thu nhiều quý, cổ phiếu vẫn tím trần 8 phiên liên tiếp

Cổ phiếu DST của CTCP Đầu tư Sao Thăng Long tiếp tục trở thành tâm điểm trên sàn trong phiên 3/6 khi nối dài chuỗi tăng nóng. Chốt phiên, mã này tăng kịch trần lên mức 9.000 đồng/cp, trong trạng thái nhuộm “sắc tím”, với thanh khoản khớp lệnh đạt gần 130.000 đơn vị.

Đáng chú ý, đây đã là phiên tăng trần thứ 8 liên tiếp của DST. Nhịp bứt phá mạnh giúp thị giá cổ phiếu leo lên vùng cao nhất trong khoảng 3 tháng trở lại đây, đồng thời đẩy vốn hóa thị trường của Sao Thăng Long lên gần 290 tỷ đồng.

﻿Diễn biến tăng dựng đứng của DST gây chú ý trong bối cảnh thị trường chung vẫn đang phân hóa mạnh, dòng tiền có xu hướng tìm đến những cổ phiếu thị giá thấp hoặc có câu chuyện riêng.

Trong văn bản giải trình cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 25/5 tới ngày 29/5, công ty cho biết hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Diễn biến giá cổ phiếu thể hiện cung cầu thị trường và nằm ngoài sự kiểm soát của công ty.

Được biết, CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (DST) tiền thân là Phòng sách giáo khoa trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo Nam Định được thành lập năm 1983. Sau nhiều lần chuyển đổi mô hình hoạt động, doanh nghiệp chính thức cổ phần hóa và niêm yết cổ phiếu trên HNX từ năm 2007.

DST hoạt động chính trong ngành kinh doanh sách giáo khoa với thế mạnh là sách tham khảo và văn phòng phẩm. Vốn điều lệ của công ty hiện ở mức 323 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đà tăng trần liên tiếp của DST lại có phần trái ngược với bức tranh kinh doanh thời gian gần đây. Kết quả hoạt động của Đầu tư Sao Thăng Long trong các năm qua không mấy khả quan, đặc biệt khi doanh nghiệp gần như không ghi nhận doanh thu từ hoạt động cốt lõi.

Năm 2025, DST “trắng” doanh thu nhưng vẫn báo lãi ròng khoảng 2,2 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu tài chính đến từ lãi tiền gửi, lãi cho vay và cổ tức. Sang quý 1/2026, tình trạng này tiếp tục lặp lại khi công ty không phát sinh doanh thu thuần. Hoạt động tài chính mang về gần 690 triệu đồng, giúp DST ghi nhận lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 66 triệu đồng.

Ở một diễn biến liên quan, mới đây ngày 1/6/2026, Hội đồng quản trị DST đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hà Quang Hưng. Sau khi miễn nhiệm, ông Hưng không còn là người nội bộ của công ty.