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Phiên 3/6: Khối ngoại tiếp tục bán ròng, ngược chiều "tung" gần 600 tỷ gom FPT

| | Thị trường chứng khoán

Phiên 3/6: Khối ngoại tiếp tục bán ròng, ngược chiều "tung" gần 600 tỷ gom FPT

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 600 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khiến VN-Index có thời điểm mất hơn 20 điểm trong phiên sáng trước khui thu hẹp đà giảm đáng kể về cuối phiên. VN-Index chốt phiên 3/6 giảm hơn 7 điểm, tại 1.819 điểm. Thanh khoản cải thiện với giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt 20.500 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 600 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 685 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 567 tỷ đồng. Theo sau, SHB và VIX là mã tiếp theo được gom mạnh 88 và 54 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, ACB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 392 tỷ đồng. Theo sau là VHM và VIC , lần lượt bị bán ròng 211 tỷ đồng và 164 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 78 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá 70 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 16 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng MST, TNG, MVB.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 10 tỷ đồng; theo sau C69 bị bán 1,4 tỷ, MBS, VC3, PLC bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu AIG được khối ngoại mua 3 tỷ đồng. Theo sau, ACV và F88 cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, OIL bị khối ngoại bán ròng 0,4 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , ABI, VEF, , ,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

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