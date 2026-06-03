Becamex Group muốn giảm vốn Nhà nước xuống 65% để đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group, mã BCM) công bố thông tin về điều kiện công ty đại chúng.

Theo đó, tại ngày 26/5/2026, Becamex Group có tổng cộng 9.221 cổ đông, trong đó số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 9.220 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ là 4,56%.

Theo quy định hiện hành, Becamex chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng (không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ).

Dù vậy, BCM cho biết Công ty vẫn thuộc trường hợp được duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định chuyển tiếp của Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/08/2025.

Trước tình hình đó, Becamex Group đã chủ động xây dựng phương án và kiến nghị UBND TP.HCM phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp giảm từ 95,44% vốn điều lệ xuống mức nắm giữ trên 65% vốn điều lệ giai đoạn 2026-2030, bằng hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng để đảm bảo đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng.

Một khu công nghiệp do Becamex Group đầu tư xây dựng

BCM dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 25/6 tới đây tại khách sạn Becamex, phường Bình Dương, TP.HCM. Tài liệu họp chưa được công bố.

Về hoạt động kinh doanh, BCM ghi nhận doanh thu 1.105 tỷ đồng doanh thu trong 3 tháng đầu năm nay, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 288 tỷ đồng, giảm 21%.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản đạt hơn 61.300 tỷ đồng, trong đó phần lớn là đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (hơn 24.000 tỷ đồng) và chi phí xây dựng dở dang tại các dự án (hơn 20.000 tỷ đồng).

Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức gần 39.000 tỷ đồng, chủ yếu là vay nợ tài chính với hơn 25.500 tỷ đồng.



