Doanh nghiệp Việt sở hữu 7 “quái vật” biển khơi, lớn nhất Đông Nam Á, công bố kế hoạch quan trọng

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling – mã PVD) vừa phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, PV Drilling dự kiến phát hành gần 371,9 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:66,9, cức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 66,9 cổ phiếu phát hành thêm. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 2-3/2026. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của PV Drilling sẽ tăng từ gần 5.563 tỷ đồng lên mức gần 9.282 tỷ đồng.

PV Drilling là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giàn khoan, dịch vụ kỹ thuật về khoan và giếng khoan, dịch vụ cung ứng nhân lực khoan (ngoài khơi, đất liền, địa nhiệt và khoan giếng thu giữ carbon).

PV Drilling hiện sở hữu 7 giàn khoan biển hiện đại, quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. PV Drilling có chiến lược phát triển dịch vụ khoan tại những vùng biển sâu hơn, xa hơn, hướng tới các thị trường quốc tế nhằm phục vụ hoạt động tìm kiếm, khai thác nguồn năng lượng dầu khí cho Việt Nam và thế giới.

Những năm gần đây, PV Drilling đã liên tục mở rộng quy mô. Trong 3 năm liên tiếp (2024, 2025, 2026), đều đầu tư thêm giàn khoan mới. Vào cuối tháng 3/2026, PV Drilling đã tổ chức lễ đặt tên giàn khoan tự nâng đa năng PV DRILLING IX, hoàn tất quá trình tái khởi động và hoạt động thương mại từ tháng 4/2026.

Mới đây nhất, PV Drilling đã ký kết hợp đồng mua thêm giàn khoan tự nâng, dự kiến đặt tên “PV DRILLING X”. Theo kế hoạch, giàn khoan này sẽ được kéo về Việt Nam vào tháng 10/2026 để triển khai công tác tái khởi động, kiểm định kỹ thuật và nâng cấp hệ thống trước khi chính thức cung cấp dịch vụ cho thị trường từ quý 2/2027.