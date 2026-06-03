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Cổ đông Chứng khoán VietinBank sắp nhận gần 60 triệu cổ phiếu trả cổ tức

| | Thị trường chứng khoán

Ngày 15/6 tới, Chứng khoán VietinBank chốt danh sách cổ đông để phát hành 59,55 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

CTCP Chứng khoán VietinBank (VBSE, mã: CTS, sàn HoSE) vừa thông qua việc chọn ngày 15/6 tới để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.

Theo đó, VBSE sẽ phát hành 59,55 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:28. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 28 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2025 của công ty.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, Chứng khoán VietinBank sẽ nâng số lượng cổ phiếu lưu hành lên mức 272,24 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 2.722,4 tỷ đồng.

Cổ đông Chứng khoán VietinBank sắp nhận gần 60 triệu cổ phiếu trả cổ tức - Ảnh 1.

Về tình hình kinh doanh, Chứng khoán VietinBank ghi nhận doanh thu hoạt động gần 352 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Sự suy giảm này chủ yếu đến từ mảng tự doanh khi lãi từ tài sản tài chính FVTPL giảm tới 72% chỉ còn gần 86 tỷ đồng. Mảng tự doanh chỉ mang về lãi thuần hơn 23 tỷ đồng, thấp hơn 77% so với cùng kỳ.

Ngược lại, một số mảng vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Trong đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 108% lên 62 tỷ đồng và lãi từ các khoản cho vay tăng 60% so với cùng kỳ lên gần 132 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động được tiết giảm 55% chỉ còn chưa đầy 102 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế giảm 38% chỉ còn 82 tỷ đồng.

Năm 2026, Chứng khoán VietinBank lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế 454 tỷ đồng, giảm 36,5% so với thực hiện 2025. Nhủ vậy, công ty mới hoàn thành 18% kế hoạch năm.


Theo Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tệ

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