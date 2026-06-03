Masan dự kiến phát hành gần 14,5 triệu cổ phiếu ESOP cho 286 nhân viên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MCK: MSN, sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo phương án được thông qua, Masan dự kiến phát phát hành gần 14,5 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của công ty.

Đối tượng phát hành là nhân viên của công ty và công ty con có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và các công ty con, đem lại giá trị tăng trưởng về mặt dài hạn cho công ty và các công ty con.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP phát hành lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

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Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Masan dự kiến thu về gần 144,6 tỷ đồng sẽ được dùng để trả lương người lao động, trả tiền nhà cung cấp, trả nợ vay ngắn hạn và dài hạn, trả gốc và lãi trái phiếu.

Kết phiên ngày 3/6/2026, cổ phiếu MSN giao dịch ở mức 75.100 đồng/cổ phiếu. Do đó, giá phát hành cổ phiếu ESOP sắp tới sẽ rẻ hơn khoảng 86,6% so với thị giá hiện tại.

Thời thực hiện dự kiến trong năm 2026 hoặc 4 tháng đầu năm 2027, phù hợp với quy định của pháp luật và công bố thông tin theo quy định.

Masan cũng công bố danh sách 286 người lao động dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Danny Le- Tổng Giám đốc được mua 350.000 cổ phiếu ESOP.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Masan mang về doanh thu thuần gần 24.019,8 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi luận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 1.973,6 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ.

Năm 2026, Masan lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt từ 93.500 - 98.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 7.250 - 7.900 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Masan đã hoàn thành được 25,7% kế hoạch doanh thu thuần và 27,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Masan tăng gần 2.395,5 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 130.717,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 50.404,4 tỷ đồng, chiếm 38,6% tổng tài sản.