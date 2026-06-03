Các quỹ ETF sẽ tái cơ cấu danh mục ra sao trong kỳ quý II/2026?

Thị trường được dự báo sẽ chứng kiến những biến động đáng kể về dòng vốn khi các quỹ ETF lớn thực hiện điều chỉnh tỷ trọng và thành phần cổ phiếu.

Dựa trên dữ liệu sàng lọc tính đến ngày 29/5/2026, CTCK SSI (SSI Research) dự báo, có thêm hai gương mặt mới gia nhập danh mục của chỉ số MarketVector Vietnam Local Index (chỉ số cơ sở của quỹ VanEck Vietnam ETF) là cổ phiếu VPL và MSB. Theo SSI Research, việc bổ sung này dựa trên những cải thiện rõ rệt về các tiêu chí sàng lọc.

Đối với VPL, sau khi niêm yết chính thức vào ngày 13/5/2025, cổ phiếu này hiện đã tích lũy đủ dữ liệu giao dịch cần thiết để thỏa mãn các tiêu chí về vốn hóa và thanh khoản.

Trong khi đó, mã MSB của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ghi nhận sự cải thiện tích cực về tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại (room ngoại), giúp tỷ lệ vốn hóa tự do (free-float) tăng lên đáng kể và đưa cổ phiếu này lọt vào nhóm 85% vốn hóa free-float hàng đầu trong danh sách sàng lọc.

Ngược lại với sự gia tăng số lượng thành phần lên con số 57 cổ phiếu, dự báo sẽ không có mã nào bị loại bỏ khỏi chỉ số MarketVector Vietnam Local Index trong đợt này.

Về hoạt động giao dịch, quỹ VanEck Vietnam ETF dự kiến sẽ thực hiện lệnh mua ròng lớn nhất đối với MSB với khối lượng khoảng 10,4 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ trọng 1,06%). Cổ phiếu VCK cũng được dự báo mua mạnh thêm 6,9 triệu đơn vị do tỷ trọng tăng từ 2,45% lên 3,97%. Cổ phiếu mới VPL dự kiến được gom khoảng 3,9 triệu đơn vị, chiếm tỷ trọng 2,44% trong danh mục mới.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng sẽ đè nặng lên các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM (dự kiến bán 4 triệu cổ phiếu để hạ tỷ trọng từ 12,13% về mức giới hạn 8%), POW (bán 2,75 triệu cổ phiếu) và VIC (bán 1,9 triệu cổ phiếu để về mức 8%). Một số mã khác cũng ghi nhận dự báo bị bán ròng đáng kể như GEE (1,02 triệu cổ phiếu), MSN (1,09 triệu cổ phiếu) và HPG (1,71 triệu cổ phiếu).

Về hiệu quả hoạt động, quỹ VanEck hiện có quy mô tài sản ròng đạt 570,5 triệu USD nhưng đang chịu áp lực rút vốn ròng khoảng 29,4 triệu USD kể từ đầu năm, khiến giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) giảm nhẹ 0,41%.

Khác với sự biến động về thành phần của MarketVector, kỳ rà soát của chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid Index (chỉ số cơ sở của quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF) dự kiến chủ yếu tập trung vào việc cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng của các cổ phiếu thành phần hiện hữu. SSI Research ước tính các thay đổi về khối lượng giao dịch tại quỹ này sẽ tập trung vào một số mã ngân hàng và bất động sản có sự thay đổi về vốn hóa và thanh khoản.

Cụ thể, quỹ Xtrackers dự kiến sẽ mua ròng nhiều nhất ở mã BID với khối lượng khoảng 0,8 triệu cổ phiếu, tiếp theo là DXG (+0,6 triệu cổ phiếu) và DIG (+0,2 triệu cổ phiếu). Ngoài ra, dữ liệu bảng tham chiếu còn cho thấy sự điều chỉnh tăng tỷ trọng nhẹ ở các mã như DPM, KDH và PVD.

Ở chiều bán ra, các mã bị thoái vốn nhiều nhất về khối lượng tại chỉ số này, theo dự báo của SSI Research, bao gồm SHB (bán 0,2 triệu cổ phiếu), HPG (bán 0,2 triệu cổ phiếu) và VIX (bán 0,1 triệu cổ phiếu). Một số mã khác như STB, MSN và VHM cũng ghi nhận sự điều chỉnh giảm tỷ trọng không đáng kể trong đợt rà soát lần này.

Trái ngược với tình trạng rút vốn ở quỹ VanEck, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF đang ghi nhận những tín hiệu tích cực hơn về dòng tiền. Tính đến cuối tháng 5/2026, tổng tài sản ròng của quỹ đạt 382 triệu USD, với dòng vốn ròng chảy vào đạt 3,3 triệu USD kể từ đầu năm. Hiệu quả đầu tư của quỹ cũng duy trì đà tăng trưởng khi NAV/CCQ tăng 0,87% và quy mô tài sản ròng (AUM) tăng 1,5% so với đầu năm.

Nguồn: SSI Research





