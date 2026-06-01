Chuyên gia quốc tế: 700 tỷ USD đã được rót vào AI, đây là 5 ngành có thể hưởng lợi lớn nhất

Tại sự kiện Gateway to Vietnam 2026 với chủ đề “The AI Reset" do Chứng khoán SSI tổ chức mới đây, ông Bradley Warden, CFA, Giám đốc Điều hành kiêm Quản lý Danh mục Đầu tư Cấp cao tại Nomura Asset Management - đơn vị đang quản lý hơn 10 tỷ USD tài sản nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra làn sóng chuyển đổi sâu rộng trên toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.

Theo ông, nếu các cuộc cách mạng công nghệ trước đây tập trung vào phần cứng, điện thoại thông minh, phần mềm hay internet, thì AI là một bước tiến khác biệt khi không thay thế các công nghệ hiện hữu mà đóng vai trò như một lớp năng lực mới, giúp những công cụ sẵn có hoạt động hiệu quả hơn.

Từ góc độ đầu tư, chuyên gia đánh giá AI là chu kỳ công nghệ lớn nhất kể từ sau làn sóng internet và điện toán đám mây. Các doanh nghiệp trên toàn cầu đã chi khoảng 700 tỷ USD cho hạ tầng và phát triển AI, và con số này có thể tiếp tục tăng thêm hơn 50% trong thời gian tới.

“ Không doanh nghiệp nào bỏ ra hàng trăm tỷ USD nếu không nhìn thấy cơ hội tạo ra lợi nhuận. Họ đầu tư vì tin rằng AI sẽ giúp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, giảm chi phí vận hành và mở rộng nguồn doanh thu trong tương lai ”, ông nhận định.

Theo chuyên gia, AI không chỉ là câu chuyện của các mô hình ngôn ngữ hay chatbot mà còn kéo theo nhu cầu rất lớn về chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu, bộ nhớ, hạ tầng mạng và năng lực tính toán. Thế giới hiện đang bước sang giai đoạn tiếp theo của chu kỳ AI, khi thị trường không còn tập trung vào việc xây dựng hạ tầng mà bắt đầu chuyển sang khai thác các ứng dụng thực tiễn.

Nếu giai đoạn đầu là xây dựng nền móng, thì giai đoạn tiếp theo sẽ là cuộc đua tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới dựa trên AI. Những doanh nghiệp chiến thắng trong giai đoạn đầu của chu kỳ AI chủ yếu là các công ty cung cấp hạ tầng công nghệ như bán dẫn, bộ nhớ và năng lực tính toán. Tuy nhiên, cơ hội trong thời gian tới sẽ mở rộng sang nhóm doanh nghiệp có khả năng ứng dụng AI để tạo ra giá trị thực tế.

Chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh đến sự nổi lên của các hệ thống AI tự động (Agentic AI) - những trợ lý số có khả năng thực hiện công việc thay con người thay vì chỉ hỗ trợ tìm kiếm thông tin như hiện nay.

Theo đó, các lĩnh vực như y tế, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính, ngân hàng và tiêu dùng sẽ nằm trong nhóm hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI trong những năm tới.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ là một phần của câu chuyện. Yếu tố quyết định thành công nằm ở khả năng thích ứng của doanh nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực.

Theo ông Warden, xu hướng “AI First” đang trở thành chiến lược ưu tiên của nhiều doanh nghiệp trên thế giới. Tuy nhiên, để thành công, doanh nghiệp cần xây dựng năng lực nội tại thay vì chỉ dừng lại ở việc sử dụng các công cụ AI bề mặt.

“ AI không phải phép màu. Nếu doanh nghiệp không hiểu công nghệ, không biết cách tích hợp vào quy trình vận hành và không đào tạo đội ngũ sử dụng hiệu quả thì rất khó chuyển hóa thành lợi nhuận thực sự. Điều quan trọng không phải là có dùng AI hay không, mà là có thực sự làm chủ được AI và biến nó thành một phần trong hoạt động hàng ngày của tổ chức hay không ”, ông nói.