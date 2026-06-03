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Một thế lực vừa "xả" ròng 1.000 tỷ đồng cổ phiếu HOSE phiên giảm điểm, NVL bị bán mạnh nhất

| | Thị trường chứng khoán

Một thế lực vừa "xả" ròng 1.000 tỷ đồng cổ phiếu HOSE phiên giảm điểm, NVL bị bán mạnh nhất

Tự doanh CTCK bán ròng 995 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán phiên 3/6 ghi nhận VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh về vùng giá 1.800 điểm với mức độ phân hóa tích cực hơn. Thị trường dần thu hẹp đà giảm với thanh khoản gia tăng, lực cầu giá lên cải thiện ở nhiều nhóm mã trong phiên chiều. Đóng cửa, VN-Index tiếp tục giảm phiên thứ 7 liên tiếp, mức giảm 7,46 điểm (-0,41%) về mức 1.819,01 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 600 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 995 tỷ đồng trên HOSE.﻿

Cụ thể, cổ phiếu HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 81 tỷ đồng. Theo sau là VCB (68 tỷ), SHB (28 tỷ), GMD (24 tỷ), MBB (22 tỷ), DCM (16 tỷ), MSN (10 tỷ), STB (9 tỷ), FRT (6 tỷ) và VHM (6 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại NVL với giá trị -87 tỷ đồng, tiếp theo là ACB (-86 tỷ), SBT (-44 tỷ), VCI (-41 tỷ), CTG (-34 tỷ) và TCB (-32 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VPB và EIB cùng ở mức -28 tỷ, FPT (-27 tỷ) và VIC (-23 tỷ đồng).

An Thái

Nhịp sống thị trường

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