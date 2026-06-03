Một thế lực vừa "xả" ròng 1.000 tỷ đồng cổ phiếu HOSE phiên giảm điểm, NVL bị bán mạnh nhất

Cụ thể, cổ phiếu HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 81 tỷ đồng. Theo sau là VCB (68 tỷ), SHB (28 tỷ), GMD (24 tỷ), MBB (22 tỷ), DCM (16 tỷ), MSN (10 tỷ), STB (9 tỷ), FRT (6 tỷ) và VHM (6 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại NVL với giá trị -87 tỷ đồng, tiếp theo là ACB (-86 tỷ), SBT (-44 tỷ), VCI (-41 tỷ), CTG (-34 tỷ) và TCB (-32 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VPB và EIB cùng ở mức -28 tỷ, FPT (-27 tỷ) và VIC (-23 tỷ đồng).