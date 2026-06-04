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Sáng 4/6: Giá bạc giao dịch trên 76 triệu đồng/kg, quỹ bạc lớn nhất thế giới trở lại mua ròng sau 3 phiên bán liên tiếp

| | Thị trường chứng khoán

Giá bạc thế giới giao dịch quanh mốc 73 USD/ounce, giảm khoảng 2 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua (3/6), theo đó, giá bạc trong nước cũng được các thương hiệu điều chỉnh giảm.

Sáng 4/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao dịch quanh mốc 73 USD/ounce, giảm khoảng 2 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua (3/6). Tương tự, giá vàng thế giới cũng giảm nhẹ, giao dịch tại 4.460 USD/ounce.

Giá vàng, giá bạc giảm nhẹ trong bối cảnh thị trường hiện đang kỳ vọng lạm phát từ cuộc chiến Trung Đông sẽ khiến lãi suất duy trì ở mức cao, trong lúc nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các diễn biến tại Trung Đông và chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố.

Cụ thể, thị trường hiện cũng đang tập trung vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu, nhằm đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed).

Trước đó, báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho thấy số lượng việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh hơn dự báo của thị trường.

Đáng chú ý, sau 3 phiên bán ròng liên tiếp, dữ liệu muavangbac.vn cho thấy, trong phiên giao dịch ngày 3/6, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý trở lại mua ròng, dù lượng mua ròng còn khiêm tốn, chỉ 0,03 tấn. Hiện SLV nắm khoảng hơn 15.040 tấn bạc, tương ứng gần 36 tỷ USD.

Nguồn: muavangbac.vn

Cùng với đà giảm của giá bạc thế giới, giá bạc trong nước cũng được các thương hiệu điều chỉnh trong sáng 4/6. Cụ. thể, khảo sát lúc 08h56 sáng ngày 4/6, giá bạc miếng Phú Quý loại 1 lượng mua - bán ở mức 2,770 - 2,856 triệu đồng/lượng; bạc thỏi Phú Quý loại 1kg mua vào - bán ra ở mức 73,866 - 76,159 triệu đồng/kg.

Cùng thời điểm, giá bạc DOJI mua vào - bán ra ở mức 2,763- 2,864 triệu đồng/lượng; giá bạc Ancarat mua vào - bán ra ở mức 2,766- 2,852 triệu đồng/lượng.

Theo Quốc Trọng

Thị trường tài chính tiền tệ

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