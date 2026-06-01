Những lần đổi tên mang đậm chất phong thủy của các ngân hàng Việt Nam: Điểm đặc biệt đằng sau từ khoá “Thịnh Vượng”, “Lộc Phát”, “Tài Lộc”

Những năm gần đây, lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam chứng kiến một xu hướng khá đặc biệt: nhiều nhà băng lựa chọn thay đổi tên gọi theo hướng ngắn gọn hơn, hiện đại hơn. Đáng chú ý, một số cái tên còn mang đậm chất phong thủy với những từ khóa như “Thịnh Vượng”, “Lộc Phát”, “Tài Lộc”.

Nếu như trước đây tên ngân hàng thường gắn với ngành nghề, địa bàn hoạt động hoặc nhóm cổ đông sáng lập thì ngày nay, nhiều tổ chức tín dụng đang hướng đến những thương hiệu giàu ý nghĩa về tài vận, tăng trưởng và may mắn. Điều này phản ánh sự thay đổi trong tư duy xây dựng thương hiệu cũng như cách các ngân hàng muốn định vị hình ảnh trong tâm trí khách hàng.

Một điểm chung thú vị là dù đổi tên gọi nhưng chữ viết tắt tiếng Anh của các ngân hàng luôn được giữ nguyên. Điều này giúp thuận tiện cho giao dịch quốc tế, một khác có thể tạo sợi dây liên kết với quá khứ để tránh khách hàng nhầm sang một ngân hàng hoàn toàn mới. Điều đặc biệt là các từ khoá quan trọng trong tên mới lại khá “vừa vặn” với tên viết tắt tiếng Anh.

VPBank: Chữ P - Private Enterprises (Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh) -> Prosperity (Thịnh Vượng)

PGBank: Chữ PG - Petrolimex Group (Xăng dầu) -> Prosperity and Growth (Thịnh Vượng và Phát Triển)

LPBank: Chữ LP - LienVietPost (Bưu điện Liên Việt) -> Lộc Phát

GPBank: Chữ GP - Global Petro (Dầu khí Toàn cầu) -> Generation of Prosperity (Kỷ Nguyên Thịnh Vượng)

SACOMBANK là một trường hợp đặc biệt. Cả tên cũ (Sài Gòn Thương Tín) và tên mới (Sài Gòn Tài Lộc) đều không thật sự dễ liên tưởng đến tên viết tắt tiếng Anh, nhưng lại rất phù hợp với mã chứng khoán của ngân hàng là STB.

Từ tên gọi ngành nghề sang tên gọi mang khát vọng

Trong giai đoạn đầu phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần, tên gọi thường phản ánh rõ nguồn gốc hình thành.

Chẳng hạn, PGBank gắn với Petrolimex; GPBank gắn với lĩnh vực dầu khí; LPBank từng thể hiện mối liên hệ với mạng lưới bưu điện và cổ đông sáng lập Liên Việt. Những cái tên này giúp nhận diện xuất xứ nhưng lại phần nào giới hạn phạm vi thương hiệu khi ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động.

Khi bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ hơn, các ngân hàng bắt đầu tìm kiếm những thương hiệu có tính bao quát cao hơn. Thay vì gắn với một ngành nghề cụ thể, tên gọi mới hướng đến những giá trị mà bất kỳ khách hàng nào cũng mong muốn: thịnh vượng, phát đạt, tài lộc, thành công.

Đây cũng là lý do những cụm từ mang ý nghĩa tích cực về tài chính xuất hiện ngày càng nhiều trong tên thương hiệu ngân hàng.

“Thịnh Vượng” trở thành từ khóa được ưa chuộng

Trong số các yếu tố phong thủy được sử dụng, “Thịnh Vượng” có lẽ là từ khóa nổi bật nhất.

VPBank là ngân hàng tiên phong khi đổi tên thành Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng từ năm 2010. Đây cũng là một trong những thương hiệu thành công nhất về mặt nhận diện trên thị trường tài chính Việt Nam. Trải qua hơn một thập kỷ, hai chữ “Thịnh Vượng” gần như đã trở thành một phần không thể tách rời của thương hiệu VPBank.

Đến năm 2023, PGBank lựa chọn tên gọi “Thịnh Vượng và Phát triển”. 2 năm sau, GPBank cũng đổi tên thành thành “Kỷ Nguyên Thịnh Vượng” và chuyển giao bắt buộc cho VPBank. Dù cách diễn đạt khác nhau nhưng điểm chung là đều nhấn mạnh hình ảnh tăng trưởng, phát triển và giàu có.

Ở góc độ marketing, “Thịnh Vượng” là khái niệm mang tính phổ quát. Không chỉ khách hàng cá nhân mà cả doanh nghiệp, nhà đầu tư hay cổ đông đều có thể đồng cảm với thông điệp này.

“Lộc” và “Tài” – những biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Á Đông

Bên cạnh “thịnh vượng”, nhiều ngân hàng còn đưa trực tiếp các yếu tố “Lộc” và “Tài” vào tên gọi.

LPBank đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam là một ví dụ điển hình. Trong văn hóa Á Đông, “Lộc” tượng trưng cho của cải, may mắn và sự sung túc; còn “Phát” thể hiện sự phát triển đi lên. Ghép lại, “Lộc Phát” trở thành một trong những cụm từ được ưa chuộng nhất trong giới kinh doanh.

Tương tự, tên gọi mới của SACOMBANK là “Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc” cũng mang hàm ý về sự giàu có và may mắn trong hoạt động tài chính. Đặc biệt, LPBank và SACOMBANK còn có một mối liên kết “không chính thức” mang tên Nguyễn Đức Thuỵ. Vị doanh nhân này từng có thời gian giữ chức Chủ tịch LPBank trước khi chuyển sang làm Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Giám đốc SACOMBANK.

Không phải ngẫu nhiên mà những khái niệm này được lựa chọn. Ngành ngân hàng vốn hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, nơi niềm tin đóng vai trò quan trọng. Một thương hiệu gợi lên cảm giác tài lộc và thịnh vượng có thể tạo ra thiện cảm nhất định đối với khách hàng ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.

Một cái tên mới có thể tạo ra hiệu ứng truyền thông, giúp ngân hàng xây dựng hình ảnh hiện đại hơn hoặc phù hợp hơn với định hướng phát triển trong tương lai. Nhưng giá trị thực sự của thương hiệu vẫn đến từ năng lực tài chính, chất lượng dịch vụ, công nghệ và khả năng tạo ra lợi nhuận bền vững.

Lịch sử ngành ngân hàng thế giới cho thấy không ít tổ chức sở hữu những thương hiệu rất đơn giản nhưng vẫn trở thành những định chế tài chính hàng đầu nhờ hiệu quả hoạt động vượt trội. Ngược lại, một cái tên đẹp cũng không thể thay thế cho quản trị rủi ro hay năng lực cạnh tranh. Do đó, việc lựa chọn những cái tên mang ý nghĩa phong thủy nên được xem là công cụ hỗ trợ xây dựng hình ảnh hơn là yếu tố quyết định thành công.