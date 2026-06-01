Lãnh đạo SSI nói gì khi cổ phiếu FPT lao dốc giữa cơn sốt AI?

Tại sự kiện Gateway to Vietnam 2026 do Chứng khoán SSI tổ chức mới đây, trả lời câu hỏi về triển vọng của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong làn sóng AI, ông Thomas Nguyen, Giám đốc Thị trường Nước ngoài, Chứng khoán SSI cho biết FPT là một trong những doanh nghiệp công nghệ lớn nhất của Việt Nam.

Dù cổ phiếu công nghệ thời gian qua gặp áp lực điều chỉnh và chưa tích cực như các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Mỹ, nhưng ông cho rằng điều đó không đồng nghĩa cơ hội đã khép lại. Việc giá cổ phiếu sụt giảm trong một giai đoạn nào đó không phải câu chuyện mang tính dài hạn và điều quan trọng là tiềm năng tăng trưởng thời gian tới.

Đồng quan điểm, ông Bradley Warden, CFA, Giám đốc Điều hành kiêm Quản lý Danh mục Đầu tư Cấp cao tại Nomura Asset Management cho rằng, AI hiện vẫn chỉ là một phần tương đối nhỏ trong nhiều mảng kinh doanh của FPT, nhưng đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Điều thị trường quan tâm là doanh nghiệp có thể tận dụng AI như thế nào để giải quyết các vấn đề của khách hàng, cải thiện hiệu quả hoạt động và tạo ra những nguồn tăng trưởng mới.

Đặc biệt, chuyên gia cho rằng cơ hội từ AI là rất lớn, nhưng để biến cơ hội thành kết quả thực tế, đội ngũ quản lý doanh nghiệp cần có sự am hiểu về công nghệ và chủ động ứng dụng các tiến bộ mới vào hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp càng tận dụng tốt các công cụ AI và càng phát triển được những năng lực mới thì càng nâng cao được khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực vẫn là yếu tố then chốt. Theo ông, doanh nghiệp cần xây dựng đội ngũ có khả năng sử dụng và làm chủ công nghệ. Nếu không có nhân sự đủ năng lực hoặc không thể thích ứng với các thay đổi công nghệ, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi và khó trở thành đối tác đáng tin cậy đối với khách hàng.

“ Muốn chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo, doanh nghiệp phải có đội ngũ hiểu công nghệ và biết cách khai thác công nghệ để tạo ra giá trị. Đây là thông điệp rất quan trọng khi nói về AI” , ông nhấn mạnh.

Đưa ra quan điểm, ông Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng SSI cho rằng Việt Nam không cần cạnh tranh trực diện với Mỹ hay Trung Quốc trong cuộc đua xây dựng các mô hình AI nền tảng, vốn đòi hỏi nguồn vốn đầu tư, hạ tầng tính toán và nhân lực công nghệ quy mô lớn.

Cơ hội phù hợp hơn với Việt Nam nằm ở tầng ứng dụng, nơi doanh nghiệp sử dụng AI để cải thiện quy trình kinh doanh, tự động hóa vận hành và tạo ra hiệu quả tài chính cụ thể.

Bổ sung thêm góc nhìn đầu tư, ông Hưng cho rằng FPT đang sở hữu những lợi thế rất mạnh trong chuỗi giá trị AI và có vị thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường.

“ FPT là một mắt xích rất quan trọng trong chuỗi giá trị AI. Họ có lợi thế cạnh tranh rất lớn ”, ông nói.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng rủi ro hiện nay đang có xu hướng tập trung khi dòng tiền của nhà đầu tư đổ mạnh vào cùng một chủ đề. Đặc biệt, cổ phiếu FPT không chỉ nên được nhìn như một giao dịch theo câu chuyện AI, bởi tỷ trọng doanh thu từ AI vẫn ở giai đoạn sớm. Câu chuyện quan trọng hơn là khả năng thực thi lợi nhuận.