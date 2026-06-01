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Giữa lúc cổ phiếu tăng nóng, lãnh đạo doanh nghiệp bất ngờ từ nhiệm sau 1 tháng nhậm chức

| | Thị trường chứng khoán

Giữa lúc cổ phiếu tăng nóng, lãnh đạo doanh nghiệp bất ngờ từ nhiệm sau 1 tháng nhậm chức

Chỉ sau hơn 1 tháng được bầu vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Uỷ ban Kiểm toán, vị này đã xin nghỉ vì lý do sức khoẻ.

Ngày 2/6/2026, CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2 (mã: C32) công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của người nội bộ.

Cụ thể, ông Lê Hùng Chiến xin thôi đảm nhiệm tất cả chức vụ bao gồm Thành viên HĐQT độc lập và Chủ tịch Uỷ ban Kiểm toán kể từ ngày 5/6/2026, nguyên nhân do điều kiện sinh hoạt trong gia đình và sức khoẻ không đủ đảm trách.

Trước đó, ông Chiến mới được ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026-2030 từ ngày 21/4/2026, thay thế ông Đinh Văn Trọng bị miễn nhiệm. Thời gian đảm nhiệm vị trí này của ông Chiến chỉ mới kéo dài được hơn 1 tháng.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32) tiền thân là Công ty Kinh doanh Phát triển nhà Sông Bé, thành lập năm 1993. Năm 2007, C32 tiến hành chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh nguyên vật liệu và thành phẩm; xây dựng; kinh doanh bất động sản; cung cấp dịch vụ và kinh doanh hàng hóa; kinh doanh lĩnh vực xây dựng.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, C32 ghi nhận doanh thu thuần đạt 99 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 10 tỷ đồng, cao gấp 6,5 lần cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu C32 bật tăng hết biên độ và đóng cửa phiên 3/6 tại mốc 13.800 đồng/cp. Đây là phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp của cổ phiếu này. So với hồi đầu năm, thị giá C32 đã chứng kiến đà tăng giá khá ấn tượng với mức tăng gần 30% giá trị.

Bình An

Nhịp sống thị trường

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