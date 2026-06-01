"Cá mập" quy mô 15.000 tỷ có thể gom mạnh cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Tại kỳ soát xét Quý 2/2026, danh mục VanEck Vietnam ETF (VNM ETF) dự kiến có sự thay đổi cơ cấu theo kết quả rà soát định kỳ của chỉ số MarketVector Vietnam Local Index.

Cụ thể, ngày 12/06 tới đây rổ chỉ số MarketVector Vietnam Local Index sẽ công bố kết quả danh mục. Quỹ VNM ETF sẽ hoàn tất cơ cấu sau đó một tuần với hạn chót là ngày 19/6/2026 và danh mục mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ phiên thứ Hai, 22/06/2026.

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán Yuanta dự phóng rổ chỉ số trên có khả năng thêm mới VPL, MBS và loại bỏ HDG, CTR. Nếu kịch bản xảy ra, dự báo sẽ dẫn đến những biến động cung cầu đáng chú ý tại các cổ phiếu liên quan trong giai đoạn cơ cấu. Đây là giai đoạn đáng lưu ý đối với nhà đầu tư theo chiến lược giao dịch sự kiện và theo dõi dòng vốn ETF ngắn hạn.

Theo Yuanta, các mã VPL, MBS được dự báo lọt vào danh mục nhờ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trọng yếu về vốn hóa thị trường, tỷ lệ tự do chuyển nhượng, khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài và tiêu chuẩn thanh khoản tối thiểu.

Ở chiều ngược lại, các mã HDG, CTR khả năng cao bị loại do không duy trì được vị thế trong ngưỡng vốn hóa tự do chuyển nhượng tối thiểu theo quy tắc rà soát định kỳ.

Với quy mô tài sản ước tính hơn 15.000 tỷ đồng (tính đến ngày 29/05/2026), kỳ tái cơ cấu Quý 2/2026 của VanEck Vietnam ETF dự kiến sẽ tiếp tục tạo ra tác động giao dịch đáng kể trên thị trường, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các mã có sự thay đổi tỷ trọng trọng yếu.

Tại chiều mua ròng, Yuanta dự báo dòng vốn ETF tập trung chủ yếu vào các mã thêm mới và các cấu phần được nâng tỷ trọng. Trong đó, MSB (+10,3 triệu cổ), VCK (+6,2 triệu cổ) và VPL (+3,9 triệu cổ) là những cổ phiếu ghi nhận khối lượng mua ròng dự báo lớn nhất.

Ở chiều bán ròng, áp lực thoái vốn dự kiến tập trung tại nhóm vốn hóa lớn đang bị giảm tỷ trọng hoặc loại bỏ, cụ thể là NVL (-3,7 triệu cổ), VHM (-3,1 triệu cổ) và VIC (-2,0 triệu cổ).