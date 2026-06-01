VNDirect: VN-Index có 30% xác suất vượt đỉnh trong tháng 6

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán VNDirect cho rằng định giá thị trường duy trì dưới mức bình quân 10 năm. Cụ thể, P/E trượt 12 tháng của VN-Index đã giảm về mức 13,86 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm là 15,4 lần, nhờ tăng trưởng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp niêm yết trong quý I/2026. Đáng chú ý, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL, P/E trượt 12 tháng của VN-Index chỉ còn khoảng 11,4 lần.

Dù chưa về vùng được xem là "rẻ", mặt bằng định giá hiện tại đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng nâng hạng thị trường cùng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận duy trì tích cực trong năm 2026.

Xét theo nhóm ngành, mặt bằng định giá giữa các nhóm ngành trên sàn HoSE hiện có sự phân hóa rõ nét khi so sánh với mức trung vị 10 năm. P/E hiện tại của phần lớn nhóm ngành vẫn đang giao dịch thấp hơn mức trung vị 10 năm gần nhất, phản ánh định giá chưa quá cao trong bối cảnh tăng trưởng lợi nhuận dần cải thiện.

Trong khi đó, P/B của nhiều nhóm ngành đã quay trở lại vùng tiệm cận mức trung vị 10 năm, cho thấy thị trường đã phần nào phản ánh kỳ vọng hồi phục vào giá cổ phiếu. Dù vậy, dư địa tái định giá vẫn còn nếu đà tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục được duy trì trong các quý tới.

Về diễn biến thị trường, VNDirect cho rằng sau nhịp tăng trong đầu tháng 5, VN-Index đang đối mặt với áp lực chốt lời tại vùng giá cao mới. Diễn biến này khiến chỉ số quay trở lại kiểm định vùng hỗ trợ tích lũy quan trọng quanh 1.860 điểm (±30 điểm).

Dù mặt bằng điểm số vẫn duy trì tích cực, thanh khoản thị trường chưa cho thấy sự đồng thuận rõ nét khi giá trị giao dịch chưa xuất hiện tín hiệu bứt phá tương ứng với đà tăng của chỉ số. Bên cạnh đó, độ rộng thị trường còn hạn chế khi động lực tăng chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup.

Dưới góc nhìn kỹ thuật kết hợp với diễn biến dòng tiền, VNDirect đưa ra hai kịch bản đối với thị trường trong tháng 6.

Ở kịch bản cơ sở với xác suất 70%, vượt đỉnh 1.910 điểm chưa thực sự thuyết phục, VN-Index có thể quay lại tích lũy trong vùng 1.760–1.860 điểm trong tháng 6. Thị trường có thể kỳ vọng cơ hội bứt phá rõ nét hơn trong quý III/2026 khi xuất hiện thêm các yếu tố hỗ trợ như dòng vốn ngoại quay trở lại và tín hiệu lạm phát hạ nhiệt.

Trong khi đó, kịch bản vượt đỉnh lịch sử được đánh giá có xác suất khoảng 30%. Theo VNDirect, VN-Index vẫn có khả năng vượt vùng đỉnh trong tháng 6 nếu nhóm cổ phiếu trụ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên, kịch bản này nhiều khả năng vẫn thiếu sự lan tỏa của dòng tiền, khiến trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" tiếp tục tái diễn.